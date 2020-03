26 mars 2010 : Lakers et Cavaliers au tapis, Carmelo Anthony au buzzer !

Il reste une dizaine de journées à jouer avant les playoffs, et le niveau de jeu est monté d’un cran. Les Lakers et les Cavs, leaders de leur conférence respective, ont pu le constater puisqu’ils ont mordu la poussière dans la nuit. Leurs bourreaux : un Thunder étouffant et des Spurs emmenés par un Manu Ginobili qui confirme sa bonne forme avec 30 points. Deux formations qui ne lâchent rien pour être les mieux placées dans l’optique des playoffs.

Dans cette course à la postseason, le Jazz a subi la loi d’un énorme Danny Granger, 44 points à 15/23 dont 5/10 de loin, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions en 38 minutes.

Victoire importante de Miami contre Milwaukee, adversaire direct au Top 8, alors que Charlotte a de son côté assuré contre Washington. Et que Toronto s’est fait terrasser au buzzer par Carmelo Anthony, plus belle action de ce qui restera un des pires Top 10 de la NBA en terme de réalisation.

La déclaration « choc » de Monta Ellis

Bien loin de ces préoccupations, les Nets gagnent un deuxième match de suite avec un Brook Lopez qui enchaîne avec 37 points, soutenu par Yi Jianlian, 31 points. Autre belle perf chez les mal classés, les 30 points de Carl Landry du côté de Sacramento. La nouvelle du jour en dehors des parquets : Gilbert Arenas évitera la prison.

Quant à Monta Ellis, il se met derrière Kobe Bryant mais devant LeBron dans le Top 3 des meilleurs joueurs !

« En 3e, je dirais LeBron. Il peut tout faire : passer, scorer, défendre, contrer… En numéro 2, je dirais moi. Je peux faire plein de choses : défendre, marquer, passer, et faire tout ce dont j’ai besoin. En numéro 1, je dirais Kobe. Aucun joueur ne peut arrêter Kobe en un-contre-un. Il a beaucoup d’armes. Il peut défendre, et bien sûr, il a remporté quatre titres. »

Boston 94 – 86 Sacramento

Charlotte 107 – 96 Washington

Indiana 122 – 106 Utah

Milwaukee 74 – 87 Miami

New Jersey 118 – 110 Detroit

Oklahoma City 91 – 75 LA Lakers

Orlando 106 – 97 Minnesota

Philadelphie 105 – 98 Atlanta

Phoenix 132 – 96 New York

San Antonio 102 – 97 Cleveland

Toronto 96 – 97 Denver