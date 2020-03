Draft 2020 : Kenyon Martin Jr. suit les traces de son père

Vingt-ans après son père, premier choix de la cuvée 2000, Kenyon Martin Jr. a choisi de s’inscrire à son tour à la Draft NBA. Mais à l’inverse de son paternel, qui avait suivi un cursus complet à Cincinnati, le garçon de 19 ans a connu un parcours plus chaotique.

Attendu à Vanderbilt, sous les ordres de Jerry Stackhouse, il avait finalement annoncé aux dirigeants de la fac qu’il voulait passer professionnel au plus vite, avant de changer d’avis et de suivre l’exemple d’Anfernee Simons en intégrant l’IMG Academy, une prépa sportive privée qui permet de faire une année de plus après le lycée.

L’objectif était alors de parfaire son arsenal, lui l’intérieur d’à peine 2m00, athlétique au possible comme son papa, mais unidimensionnel, ce qui inquiétait les scouts NBA il y a un an.

Sauf qu’aux côtés de joueurs de son âge, l’ancien de Sierra Canyon (lycée de Bronny James et Zaïre Wade) a eu tendance à jouer de son physique et malgré ses 20 points et 8 rebonds de moyenne, et un incroyable moteur, il faudra faire ses preuves devant les franchises NBA pour montrer qu’il peut être plus qu’une machine à dunker.

Pour l’instant, il n’est d’ailleurs annoncé qu’en toute fin de deuxième tour par les différentes « mock draft ».