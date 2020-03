Le CIO se donne encore quatre semaines pour décider d’un report des Jeux olympiques de Tokyo

Si l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo, qui sont programmés du 24 juillet au 9 août, est toujours écartée par le CIO, la possibilité de reporter la compétition est de plus en plus sérieusement envisagée.

Selon la BBC, le comité exécutif du CIO s’est ainsi réuni cet après-midi et a de nouveau exclu l’idée d’une annulation. Par contre, une date butoir a été fixée pour dans quatre semaines, afin de décider d’un report.

Critiqués par de très nombreux athlètes et fédérations nationales, Thomas Bach et les autres dirigeants du CIO se donnent encore un peu de temps, mais cette décision illustre le changement de mentalité au sein de l’instance, qui pensait pouvoir maintenir les JO et doit désormais réfléchir à des alternatives.

L’option de Jeux olympiques « réduits » pourrait ainsi être étudiée, même si le plus crédible reste bien le report de quelques mois, voire d’un an, de la compétition. Rendez-vous dans quatre semaines pour la décision finale…