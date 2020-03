Cinéma : Stephen Curry a produit et participé à « Jump Shot », l’histoire de l’inventeur du tir en suspension

« On dirait vraiment le shoot en suspension de Russell Westbrook. » Ce commentaire est signé Dirk Nowitzki et il fait référence à Ken Sailors, un joueur oublié mais fondamental dans l’histoire de la NBA et du basket.

En effet, ce petit extérieur de 1m78 n’a disputé que 276 matches en BAA (l’ancêtre de la NBA) puis dans la ligue que nous connaissons tous désormais entre 1946 et 1951. Avec ses 12.6 points par match, il n’a pas laissé sa marque dans le livre des records. Il a fait encore plus fort : il a légué un geste.

S’il est toujours difficile d’attribuer la paternité d’un geste sportif à un joueur en particulier, Ken Sailors fut le premier à faire du tir en suspension une arme véritablement utilisée et utile. Puis ce dernier, qui a fait l’armée et également dirigé des équipes féminines, est tombé dans l’anonymat.

C’est cette incroyable histoire que le réalisateur Jacob Hamilton a décidé de raconter, dans un documentaire intitulé « Jump Shot », produit par Stephen Curry et qui sera en salle aux États-Unis le seul 2 avril prochain, si les mesures de confinement le permettent. Le meneur des Warriors, digne descendant de Ken Sailors, a également participé, ainsi que d’autres immenses shooteurs comme Dirk Nowitzki ou Kevin Durant.