NBC Sports Chicago va diffuser « I’m Back », un documentaire sur le retour de Michael Jordan en 1995

Alors que beaucoup d’éléments laissaient penser qu’ESPN pourrait diffuser en avance « The Last Dance », ce qui n’arrivera finalement pas puisque le documentaire n’est pas terminé a expliqué la chaîne, les fans de basket et de Michael Jordan pourront patienter avec « I’m Back ».

Ce documentaire de 30 minutes sera produit et diffusé par NBC Sports Chicago ce mercredi soir, à la date anniversaire de l’annonce de « His Airness ». Le titre fait bien évidemment référence au communiqué lapidaire de l’arrière des Bulls, envoyé le 18 mars 1995 au monde entier.

On retrouvera les témoignages notamment de ses proches de l’époque, comme son agent David Falk, ses coéquipiers Toni Kukoc et Horace Grant, ou encore son préparateur physique Tim Grover.

Ainsi que des stars actuelles, comme LeBron James et Dwyane Wade.