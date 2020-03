Le syndicat des joueurs NBA à la retraite accueille quatre nouveaux membres, dont Shawn Marion et Sheryl Swoopes

Dans le syndicat des retraités de la NBA, la règle est simple : on est nommé pour trois ans et on cède ensuite sa place aux plus jeunes, à vrai dire, aux moins âgés. Ainsi, l’ancien président Spencer Haywood quitte son poste, et Johnny Davis le remplace.

Cette année, les quatre nouveaux arrivants sont Thurl Bailey, Dave Cowens, Shawn Marion et Sheryl Swoopes. Ils rejoignent Sam Perkins (trésorier), Caron Butler (directeur) et Dave Naves (directeur) dans le conseil d’administration. Outre Johnny Davis, Jerome Williams (Vice-président) et Grant Hill (secrétaire) ont eux aussi droit à leur petite promotion.

Du côté des départs, il y a donc Spencer Haywood, mais aussi Eldridge Recasner, Dwight Davis et Nancy Liebernman.

« Cette nouvelle classe du conseil est le mélange idéal d’énergie nouvelle et de perspective historique », s’est félicité le grand patron du syndicat, Scott Rochelle. « Ils ajoutent à la diversité de parcours et de points de vue de notre groupe, et ça renforcera sans aucun doute notre leadership pour maintenir des standards professionnels. Les directeurs qui nous quittent ont établi des standards élevés ces six dernières années et on peut encore les remercier de leur contribution. »

Conçu pour aider la transition des joueurs post-carrière, le NBRPA (National Basketball Retired Players Association) devrait effectivement bénéficier des conseils de Shawn Marion, actuel investisseur des New Zealand Breakers, ou de Thurl Bailey, le consultant télé du Jazz et évidemment de la légende de la WNBA, Sheryl Swoopes.