Comment les joueurs doivent-ils s’entretenir pendant la trêve ?

« C’est la meilleure chose qui pouvait arriver aux Celtics ». Alors que la franchise de Boston a dû compter ses blessés ces dernières semaines, Bryan Doo, ancien préparateur physique de la franchise du Massachusetts, s’est permis ce petit trait d’humour face à la situation sanitaire inédite à laquelle doit faire face le monde entier.

Avec l’arrêt de la compétition et des rassemblements pour la mise en place d’entraînements collectifs, les joueurs se retrouvent livrés à eux-mêmes en attendant la prochaine mise à jour de la NBA quant à une éventuelle reprise. À improviser des sessions d’entraînement individuel en attendant d’en savoir plus.

Surtout, pas de repos !

Or la perspective de voir des joueurs minimiser l’importance de leur condition physique fait beaucoup moins sourire Bryan Doo, qui craint de nombreuses blessures en cas de reprise du championnat, partant du constat simple qu’il convient mieux pour les joueurs de continuer à s’entretenir plutôt que de devoir repartir de zéro sur une préparation physique complète.

« J’ai parlé à pas mal de joueurs NBA. Ils disent : « Oh, on en a fini, la saison est terminée, on va simplement se reposer ». Non, c’est stupide, » s’emporte-t-il avant de lister les exercices à prioriser pour garder un semblant de condition. « Vous pouvez travailler sur la mobilité, faire du yoga, des exercices pour travailler vos chevilles, vos problèmes de hanches. Vous n’avez pas besoin de vous reposer. Vous pouvez travailler sur ces choses-là. »

Reprise progressive pour éviter les blessures

Bryan Doo rappelle également l’importance de maintenir un cardio élevé avec des sprints réguliers.

« Pas nécessairement de la simple course, mais juste des exercices pour faire régulièrement monter votre rythme cardiaque. Il faut les maintenir à hauteur de deux à trois fois par semaine. Et puis, lorsqu’on aura une meilleure idée de la date de la reprise de la saison, à dix jours de cette date, finir fort sur ces derniers jours. »

Si la grande majorité continue de pratiquer une activité physique de façon régulière, pour ceux qui n’ont pas fait leurs devoirs, l’ancien préparateur physique des Celtics leur prédit un retour à la compétition brutale, listant déchirures musculaires, tendinites, inflammations à la voûte plantaire, ou encore des pépins au niveau des hanches. Pour prévenir ces maux, un seul mot d’ordre : continuer à bosser ! « Sérieusement, les athlètes ne peuvent pas se laisser aller », conclut-il.