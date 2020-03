Pour Carmelo Anthony, Portland est apparu à un moment charnière de sa vie

Au moment même où la NBA annonçait la suspension de la saison, Carmelo Anthony était l’invité de son coéquipier C.J. McCollum pour son podcast Pull Up. L’occasion d’évoquer son arrivée à Portland mi-novembre. A l’époque, « Melo » pensait vraiment arrêter puisqu’il n’avait eu aucun contact sérieux pendant l’été.

« J’en avais terminé, et ça m’allait. J’avais déjà déconnecté avec le basket. J’en avais terminé avec le sport » raconte-t-il à son partenaire. « J’avais déjà eu une vraie discussion avec ma femme et elle était du genre à me dire : « Au final, si c’est fini, c’est fini… Tu ne peux pas le contrôler. Tu es en NBA depuis 16 ans. Qui peut en dire autant ? » Et je me disais que c’était sensé, mais je refusais de l’entendre. Pour moi, vu comment j’aimais le basket et vu que ce n’était plus réciproque, il fallait que je m’en éloigne. C’était mon état d’esprit. »

Résultat, il appelle son agent, Leon Rose, aujourd’hui président des Knicks. « Personne n’appelle ? » lui demande-t-il, puis il lui ajoute : « Tu sais quoi, s’il ne se passe rien à cette date, j’annonce ma retraite. Je suis serein à l’idée d’abandonner le sport. »

« J’avais besoin de me retrouver, de me remettre la tête en place et d’être prêt physiquement »

Mais son agent ne veut pas en arriver là, et les malheurs de Portland vont tout changer. Déjà privés de Jusuf Nurkic, les Blazers perdent Zach Collins et Rodney Hood, et ils ont besoin d’une pointure. Leur marge de manoeuvre est réduite pour un échange, et c’est le nom de Melo qui apparaît comme solution.

« Je me souviens que mon fils et ma femme me disaient toujours : ‘Pourquoi tu ne vas pas à Portland ?’ et je me disais « Quoi ?! Portland ?’ … Ma femme me disait tout le temps : « Pourquoi tu ne vas pas à Portland’ Elle ajoutait : ‘Portland, c’est l’endroit qu’il te faut.’ Et je ne comprenais pas ce qu’elle disait, mais je l’ai compris ensuite… D’un point de vue mental… tu ne dois pas fuir, tu dois y aller. Il ne faut pas essayer de s’écarter de cette idée : ‘Aller dans un endroit où on veut prendre du plaisir, être serein, profiter à nouveau du basket et recevoir à nouveau de l’amour’. Et c’est là que les Blazers ont appelé juste à ce moment-là« .

Le 19 novembre, Carmelo Anthony accepte ainsi de signer pour le minimum à Portland, et la greffe prend immédiatement. « Portland est arrivé à un instant charnière dans ma vie, de ma carrière » conclut-il. « J’avais besoin de Portland à ce moment, et c’était ce que je recherchais sur et en dehors des terrains. J’en avais besoin. J’avais besoin de cette sérénité à Portland. J’avais besoin de cet endroit. J’avais besoin de me retrouver, de me remettre la tête en place et d’être prêt physiquement. J’avais vraiment besoin de Portland. De la même façon que Portland avait besoin de moi sur le plan basket, j’avais besoin de Portland pour d’autres raisons. Je dis toujours que Dieu ne s’y trompe pas. C’est arrivé à un moment charnière, et j’en ai tiré profit et ça se voit. »