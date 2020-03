Rick Pitino a retrouvé du boulot en NCAA

On le pensait « blacklisté » aux Etats-Unis après le scandale de Louisville, mais Rick Pitino va bel et bien revenir en NCAA, et ce sera à Iona plus précisément.

« Iona me ramène en NCAA. Dick Vitale m’en avait parlé la semaine dernière » a réagi Pitino sur ESPN. « Il m’a dit que Jim Valvano y avait vécu les plus belles années de sa vie en coachant là-bas. J’ai pensé que c’était le poste idéal. C’est à 30 minutes de mon appartement à New York et à 10 minutes de chez mon fils Harrison. »

Cette fac’ newyorkaise en a fait l’annonce officielle, après la démission de son coach Tim Cluess pour des raisons de santé. Agé de 67 ans, Pitino a remporté deux titres, avec Kentucky en 1996 et Lousville en 2013, mais il n’a plus officié en NCAA depuis octobre 2017 après son renvoi de Louisville suite à l’enquête du FBI sur les pratiques de l’université et d’adidas pour attirer les meilleurs lycéens. Pour l’instant, le FBI et la NCAA n’ont d’ailleurs prononcé aucune sanction contre l’ancien entraîneur des Celtics et des Knicks, et Pitino a d’ailleurs porté plainte contre son ancienne fac’ pour licenciement abusif.

« Si la saison NBA s’arrête, j’aurai le Greek Freak dans mon équipe »

Depuis son renvoi, Pitino avait traversé l’Atlantique et même la Méditerranée pour se poser en Grèce. Arrivé en décembre 2018, il a mené le Panathinaikos au doublé championnat-coupe, et depuis quelques mois, il était même devenu entraîneur de l’Equipe nationale pour le tournoi pré-olympique.

« On est à la 6e place, on se bat pour une place en playoffs » rappelle Pitino à propos de sa situation en Grèce. « Et je dois encore coacher l’équipe nationale. Si la saison NBA s’arrête, j’aurai le Greek Freak dans mon équipe. »

Evidemment, pour l’instant, la NCAA est aussi à l’arrêt et d’ailleurs New Rochelle, où se trouve l’université d’Iona, est le plus gros foyer de cas positifs au coronavirus. « La priorité à New Rochelle en ce moment est d’aider les étudiants à poursuivre leurs études en ligne au regard de la situation liée au coronavirus » a expliqué Pitino. « Mais j’ai hâte d’être le jour où la communauté sera de retour sur le campus pour aider ce solide programme à franchir le niveau supérieur. »