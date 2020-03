Coronavirus : aucun joueur contaminé chez les Raptors

Dès l’annonce de la suspension de la saison régulière, mercredi soir, les Raptors avaient été placés en quarantaine et soumis à des tests. En effet, deux jours plus tôt, les champions en titre avaient croisé le Jazz, où Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont touchés par le coronavirus.

Les résultats viennent d’arriver et la franchise annonce dans un communiqué qu’aucun cas positif n’a été détecté parmi les joueurs ou les coaches. Il reste néanmoins encore une personne à vérifier, mais c’est déjà une très bonne nouvelle puisque certains joueurs avaient défendu sur Rudy Gobert ou Donovan Mitchell et les contacts étaient nombreux. Sans oublier le ballon, touché par les joueurs et les arbitres.

Malgré tout, afin de respecter les consignes de santé publique, les Raptors resteront en quarantaine pour la durée recommandée (14 jours) afin d’écarter tout risque d’être contaminés par une personne extérieure.