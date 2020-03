High school : les All-Star Games aussi annulés

Chaque année, ils permettent de voir à l’œuvre les meilleurs lycéens des Etats-Unis, mais cette année, il n’y aura pas de McDonald’s All American Game, ni de Jordan Brand Classic. Le premier devait se tenir le 1er avril prochain à Houston, et il est logiquement annulé comme toutes les compétitions de basket aux Etats-Unis.

« Après une étude approfondie, nous avons décidé d’annuler le 2020 McDonald’s All American Games et tous les événements liés » peut-on lire sur le compte Twitter. « Nous avons pris cette décision difficile pour protéger la santé et la sécurité des joueurs, des coaches, des fans et des staffs. »

Pour sa part, le Jordan Brand Classic était prévu le 27 mars à Chicago, et la marque a publié le même message d’excuses pour les joueurs, leurs familles et le public.