NCAA : avec Joël Ayayi comme meilleur joueur, Gonzaga remporte un nouveau titre de conférence

Dans ce qui était une revanche après la défaite surprise de l’an passé face à cette même équipe de St Mary’s, Gonzaga n’a cette fois pas tremblé. La troupe de Mark Few a su s’imposer en deuxième mi-temps (42-25), avec un très bon Filip Petrusev (10 points, 14 rebonds) et Drew Timme (17 points) notamment.

Pas franchement convaincants en première mi-temps, qu’ils remportent d’un souffle (42-41), les Zags ont encore une fois produit leur effort au retour des vestiaires, comme souvent cette saison. Et Joël Ayayi a pour le coup fait partie des joueurs plus actifs en deuxième mi-temps, de son propre aveu.

« Ça n’a pas toujours été facile mais on s’est bien adapté à la mi-temps », a commenté le jeune meneur tricolore. « On est revenu plus agressif et ça a fait la différence en fin de match. »

Joël Ayayi sacré MOP du tournoi

Avec ses 17 points et 7 rebonds plus 2 interceptions, Joël Ayayi a montré la voie en début de deuxième période, en allant prendre du rebond offensif mais aussi de loin pour donner +10 et même facile au layup pour maintenir l’écart. Il récupérera pour le coup le trophée de MOP du tournoi… après Killian Tillie, MOP du tournoi l’an passé.

Ce dernier (9 points, 2 interceptions, 1 contre) a également été exemplaire, bien que préservé pour le vrai tournoi à venir en mars, en se jetant par exemple au sol pour l’interception alors que l’écart était déjà fait, ou à plusieurs reprises en défense pour protéger le cercle. Bien servi par Petrusev pour le alley-oop, Killian Tillie boucle son année senior par un troisième titre de sa conférence en quatre ans.

La belle « passation de pouvoir » entre Killian Tillie et Joël Ayayi

Le match

L’après-match