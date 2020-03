Terry Rozier a retrouvé du piquant

Est-ce l’arrivée du printemps qui a offert aux Hornets un Terry Rozier florissant depuis quelques matchs ? Même si Charlotte a perdu la nuit dernière, l’ancienne pépite de Boston a frappé fort avec 40 points, à 15/26 aux tirs dont 8/13 à 3-points, 4 rebonds et 3 passes décisives.

Et même s’il lui a fallu 44 minutes de temps de jeu et deux prolongations pour signer son nouveau record en carrière, sa prestation a été ponctuée d’actions magistrales et vient valider plusieurs sorties de qualité, comme lors du match précédent avec son 6/9 derrière l’arc (24 points) dans la victoire face à Houston.

« Terry a été fantastique, il a dépassé mes attentes », a ainsi déclaré son coach James Borrego malgré un revers rageant. « Que ce soit sa capacité à mettre des gros tirs, sa ténacité, son jeu physique sur le ballon défensivement et juste sa volonté d’accepter son rôle, ce qui n’est pas facile ».

Bismack Biyombo : « Il a vraiment su accepter son rôle »

Arrivé du Massachusetts pour être le « franchise player » des Hornets avec un contrat de 56 millions de dollars sur trois ans, Terry Rozier a effectivement été relégué au rang de lieutenant, voire de « role player », dès le début de saison face à l’éclosion surprise de son compère à l’arrière, Devonte’ Graham.

Celui qui était attendu comme le successeur de Kemba Walker a donc traversé des moments difficiles, avec quelques gros trous d’air (deux matchs à 3 points à 1/11 et 1/12, deux autres à 5 points à 1/10 et 2/13). Mais il s’est accroché, au point d’engendrer une inversion des rôles avec Devonte’ Graham sur cette fin de saison (presque) sans enjeu.

« Il a vraiment su accepter son rôle, » a souligné son coéquipier Bismack Biyombo. « Quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, il y a beaucoup d’attentes quand vous êtes signé (pour un gros contrat). Il a fait confiance aux coachs et s’est adapté au système, ce qui n’est pas facile à faire tout de suite. Il aurait pu sortir de sa zone de confort et essayer d’en faire un peu trop. C’est ce que font la plupart des joueurs dans ces situations ».

En plus de son esprit d’équipe, Charlotte peut compter sur l’ambition et la volonté de Terry Rozier pour poursuivre sur cette voie dans le processus d’intégration à sa nouvelle équipe.

« Je ne suis pas satisfait du simple fait que je peux donner encore un peu plus, » a-t-il déclaré après un match où il aurait pu être le héros de la soirée à l’issue de la première prolongation. « C’est ce qui est bien avec moi, je vais toujours tout faire pour être meilleur ».