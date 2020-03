Le tournoi de l’Ivy League annulé à cause du coronavirus, Yale rejoint la « March Madness »

La traditionnelle « March Madness », en NCAA, doit avoir lieu entre le 17 mars et le 6 avril, mais l’épidémie de coronavirus complique beaucoup les choses. Et, en amont, l’Ivy League vient carrément d’annoncer l’annulation de son tournoi de fin d’année, dont le vainqueur était qualifié pour la « March Madness » !

Samedi, sur le campus d’Harvard, Yale devait ainsi affronter Penn, avant que le vainqueur ne rencontre en finale le gagnant de l’autre match, entre Harvard et Princeton. Sauf que les matchs ont été simplement annulés.

En tête à l’issue de la saison, avec 11 victoires en 14 matchs dans sa conférence et 23 victoires en 30 matchs au bilan général, c’est donc Yale qui rejoindra la « March Madness » chez les hommes, alors que c’est Princeton qui fera partie du tournoi final chez les femmes.

Les Bulldogs de Yale rejoignent Winthrop, Utah State, Liberty, East Tennessee State, Bradley et Belmont, qui ont remporté leurs tournois de conférence respectifs. Ces tournois qualifient 32 équipes, les 36 autres (sur 68 au total, donc) de la « March Madness » étant ensuite sélectionnées parmi les équipes restantes par un comité de la NCAA.

Harvard, qui avait battu deux fois Yale cette saison, espère faire partie des 36 « repêchés », alors que le leader de l’équipe, Bryce Aiken, s’est insurgé sur Twitter de la décision de l’Ivy League.

« C’est une décision horrible, horrible, horrible et un mépris total pour les joueurs et les équipes qui ont mis tout leur cœur dans cette saison. C’est une erreur à bien des égards et la Ivy League devrait faire preuve de diligence pour trouver une meilleure solution. Tout le monde connaît les risques de jouer ! » écrit-il ainsi.