Chris Paul a gagné son duel avec Jayson Tatum

Il fallait bien que ça arrive. Après avoir tutoyé les cieux pendant plusieurs semaines, Jayson Tatum est moins bien depuis deux matches. Rien de catastrophique mais, contre Utah (où il fut ménagé) puis Oklahoma City, on n’a pas retrouvé l’efficace ailier aperçu depuis mi-janvier.

En deux matches, il a shooté à 15/41, perdu un total de six ballons, et surtout manqué le panier de la gagne contre le Thunder. Pourtant, il avait réussi à se mettre en bonne position, face à Chris Paul, avec lequel il avait partagé des séances de travail l’été dernier. L’ailier l’a enfoncé pour ensuite tenter un fadeaway pas forcément facile, mais pas impossible non plus. Le scénario idéal pour le meneur.

« Si on me demande, il a probablement pris le shoot qu’il voulait, mais je voulais lui rendre la vie difficile », explique le All-Star à Mass Live après la victoire des siens. « Je le dis toujours : à ce stade de ma carrière, je préfère défendre au poste qu’à l’extérieur. Si on me joue au poste, je suis très satisfait. »

L’ancien meneur des Rockets et des Clippers n’a pas tort, Jayson Tatum a eu le tir qu’il espérait. « C’est un shoot que je peux marquer. Ce sera pour la prochaine fois. Je dois être meilleur. »

Brad Stevens ne semble pas inquiet pour son joyau. Il sait que les défenses sont montées d’un cran pour contenir un joueur bouillant, voire facile par moment.

« Elles sont physiques, elles lui rentrent dedans », constate le coach des Celtics. « Voilà pourquoi, dès que je lui parle, je lui demande toujours si cela ne le pousse pas à respecter encore davantage les meilleurs joueurs, car eux font ça tous les jours et c’est très dur. Il doit affronter plus de prises à deux que dans les autres matches, les défenses sont plus hautes sur le pick-and-roll, les mains sont plus actives, on le bloque plus vite. Il a les meilleurs défenseurs sur le dos chaque soir. »

C’est le prix à payer quand on veut être une des références en NBA. Avec ses prestations en 2020, Jayson Tatum a mérité ce traitement. Il va le subir pendant un moment, encore plus en playoffs, à lui de le dépasser désormais.