Charles Barkley veut vendre son trophée de MVP et d’autres souvenirs pour construire des maisons « bon marché »

Que faire des trophées que les stars NBA accumulent au cours de leur carrière, et qui finissent souvent dans des garages, à prendre la poussière ? Kareem Abdul-Jabbar et d’autres ont décidé de les mettre aux enchères, afin de lever des fonds pour des projets qui leur tiennent à coeur.

Charles Barkley veut également suivre ce chemin, puisqu’il assure qu’il a l’intention de vendre son trophée de MVP 1993, ainsi que d’autres souvenirs, afin d’aider sa ville de Leeds, dans l’Alabama.

« Nous avons probablement 30 plaies oculaires, comme je les appelle, là où se trouvaient les maisons dans le quartier où j’ai grandi », explique-t-il ainsi à la radio WJOX 94.5. « C’est soit une maison pourrie, soit des mauvaises herbes qui ont poussé. Donc, ce que j’essaie de faire, c’est que je veux travailler avec la ville de Leeds, je veux qu’ils me donnent les terrains, en premier lieu. Je veux qu’ils me donnent les maisons, et je vais utiliser mon propre argent en vendant mes souvenirs. »

L’idée de « Sir Charles », c’est ainsi de récupérer les terrains et d’utiliser l’argent récolté lors de la vente aux enchères de ses souvenirs sportifs pour construire des maisons « bon marché », pour les familles en difficulté.

« J’ai obtenu un contrat pour des autographes avec Panini et j’ai parlé avec les gars – parce que tous ces objets se trouvent chez ma grand-mère, je ne les garde même pas pour être honnête avec vous – et je leur ai dit : ‘Combien pourrais-je obtenir pour mon trophée de MVP et mes deux médailles d’or (olympiques) ? J’ai aussi reçu une plaque autographiée et signée par la première Dream Team originale’. Ils m’ont dit : ‘Oh, on peut vous faire gagner beaucoup d’argent pour ça’. »

La fille de Charles Barkley voudrait conserver sa médaille d’or des Jeux olympiques d’été de 1992, mais l’actuel consultant pour TNT assure qu’il est bien prêt à tout vendre.

« Je veux faire quelque chose de vraiment bien pour Leeds », conclut-il. « Et si je pouvais construire 10 à 20 maisons bon marché – je veux faire des logements écologiques aussi – en vendant tout ça, ce serait vraiment quelque chose de cool à mes yeux. »