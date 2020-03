Jonas Valanciunas au presque parfait

Si on lui a préféré Bogdan Bogdanovic, Jonas Valanciunas aurait pu être un très bon MVP de la nuit. La raquette des Hawks a été un point faible toute la saison, et le pivot lituanien s’est donc régalé avec 27 points, 17 rebonds (dont 7 offensifs) et 3 contres pour prendre possession de la peinture pendant tout le match !

« Comme je l’ai dit tout au long de la saison, il a trouve le moyen de mettre en valeur ses points forts », explique son coach, Taylor Jenkins. « Je pense qu’il a vraiment trouvé une zone de confort dans notre attaque. »

Sa relation avec Ja Morant est en effet excellente, Jonas Valanciunas posant de gros écrans bien utiles à son meneur, qui en contrepartie sait le trouver sur le pick-and-roll. Et puis sa taille et son énergie sous le cercle font de lui un élément précieux pour les Grizzlies, en dernier rideau défensivement ou pour ramasser les miettes offensivement.

« Sur le plan défensif, le fait qu’il protège le cercle et la raquette, c’est énorme, comme sa capacité à marquer sur les rebonds. Il est devenu à l’aise pour trouver les endroits où il peut faire un impact des deux côtés du terrain », confirme son entraîneur. « Ce soir, il a pris sept rebonds offensifs et dix rebonds défensifs. On peut parler de ces moments dans le match où il met un point d’honneur à nettoyer le rebond. Parfois, j’espère que quelqu’un ira lui en arracher un parce qu’il fait tellement de travail et que nous laissons tellement de points sur les rebonds offensifs que nous devons nous améliorer dans ce domaine. »

Une petite stat pour montrer que Jonas Valanciunas est de plus en plus à l’aise à Memphis ?

Le Lituanien a ainsi réussi ses 9 premiers tirs du match (21 points à la mi-temps), ce qui lui faisait 14 tirs réussis consécutivement, en cumulant avec ses 5 tirs réussis pour finir le match face à Dallas, la veille. Il n’était ainsi pas loin du record de franchise, placé à 15 paniers de suite par Marc Gasol. C’était entre le 14 et le 18 novembre 2009.