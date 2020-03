Giannis Antetokounmpo va passer une IRM

Tout le monde avait grimacé cette nuit en le voyant boiter après une chute mal maîtrisée lors d’une attaque du cercle face à Avery Bradley, et Giannis Antetokounmpo va finalement passer une IRM pour vérifier l’état de son genou gauche. ESPN précise bien qu’il s’agit d’une mesure de précaution puisque la star des Bucks avait fini la rencontre, et il avait même rassuré tout le monde après le match. Sauf que du côté de son coach et de ses coéquipiers, on avait eu très peur.

« C’était flippant. C’était flippant pour toute l’équipe » avait avoué Eric Bledsoe, tandis que Mike Budenholzer avait expliqué pourquoi il l’avait laissé en jeu : « On a eu un temps-mort et j’ai parlé avec lui et le staff médical à nouveau. On l’entourait et il faut le protéger de lui-même. J’étais très confiant sur le fait qu’il était OK pour continuer. »

A un mois et demi des playoffs, les Bucks ont évidemment raison de ne prendre aucun risque et de vérifier l’état de son genou.