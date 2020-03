[Programme de la nuit] Lakers – Bucks, la revanche !

Le 19 décembre dernier, Milwaukee s’imposait 111-104 face aux Lakers avec 34 points de Giannis Antetokounmpo. Ce soir, l’heure de la revanche a sonné entre les deux meilleures équipes de la saison régulière, et il pourrait s’agir d’une finale NBA avant la lettre.

A suivre aussi d’autres belles affiches comme Pelicans – Heat, Celtics – Jazz et Mavericks – Grizzlies. La lutte pour la 8e place à l’Ouest continue d’attirer les regards et les Spurs à Brooklyn et les Blazers à Phoenix ne peuvent plus se permettre de gâcher des munitions.