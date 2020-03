Très expérimenté, le banc du Heat est prêt à carburer à plein régime

La franchise de Pat Riley continue de monter en puissance. Après un petit coup de mou au cours du mois de février, les derniers ajustements en date, avec les renforts de Jae Crowder et Andre Iguodala, ont redonné un coup de boost à l’ensemble de l’équipe d’Erik Spoelstra. Et alors que Goran Dragic et Kelly Olynyk voient arriver le printemps en grande forme, tous les voyants semblent à nouveau au vert au Heat.

Parmi les nombreux points de satisfaction, on trouve le rôle grandissant que joue la « second unit » depuis les arrivées de Jae Crowder et Andre Iguodala. En attendant les retours de blessures de Tyler Herro et Meyers Leonard, les rotations actuellement en place font sortir Jae Crowder du banc en premier avant d’être rejoint par Goran Dragic, Andre Iguodala et Kelly Olynyk qui font alors équipe avec un des titulaires, Duncan Robinson en l’occurrence lors du dernier match face à Orlando.

Ne pas faire baisser le niveau

L’objectif est simple : ne pas faire baisser le niveau et même creuser l’écart si possible. « On sait que lorsque la second unit est là, sur le parquet, on ne veut pas changer le jeu, » explique Jae Crowder au Sun-Sentinel. « On a parlé de ce dont l’équipe avait besoin. On regarde les six premières minutes, sur la façon dont ça joue, et on essaie d’apporter ce qu’il nous a manqué tout en continuant à faire ce qu’on faisait de bien. On parle de tout ça sur le banc. On arrive clairement en jeu avec un but précis, on veut faire basculer le match du bon côté ».

Pour arriver à être performant rapidement, Jae Crowder a pu s’appuyer sur son ancienne association avec Kelly Olynyk du côté de Boston pendant près de trois ans. Floridien depuis un petit mois, l’ailier commence à trouve ses marques et il a notamment scoré 18 points à 5/9 à 3-points dans un match important face à Milwaukee. Et même s’il a été plus maladroit contre le Magic (3 points à 1/8 au tir), la recrue a apporté 7 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre.

« C’est plus ou moins le même style d’attaque que celui qu’on avait à Boston, » confie Jae Crowder, « avec beaucoup de mouvement du ballon et des joueurs, mais peut-être même plus encore ici, avec plus de liberté de jouer, de lire le jeu et de réagir en fonction de ce qu’il se passe. Je pense que d’avoir une certaine cohésion après avoir joué ensemble pendant deux ans fait que ça a plutôt bien fonctionné ».

Énergie, communication… et adresse

Les deux autres éléments clés de la réussite du banc sont évoqués par Goran Dragic, chef d’orchestre attitré de la « second unit » : énergie et communication.

« On apporte de l’énergie, on fait en sorte de jouer ensemble, » a-t-il ainsi rapporté avant le match de ce soir en Louisiane. « Jae et Iggy connaissent le système désormais, ce qui rend le tout plus facile à jouer. Avec Jae, on a beaucoup parlé. Particulièrement quand on est sur le banc, on peut voir le match différemment. On se dit : « On doit apporter de l’énergie ». C’est ce qu’on veut apporter, du rythme ».

Le basket restant un sport d’adresse, le tout est validé par la capacité de « benchers » à mettre leurs tirs de loin, ce qui a brillamment fonctionné contre Orlando, le Heat ayant établi un nouveau record de franchise avec 22 paniers à 3-points réussis en un match. De ce point de vue, Goran Dragic ne se fait pas trop de souci. « KO peut shooter, Jae peut shooter, Duncan, Iggy et moi aussi. Donc on se retrouve avec cinq gars qui peuvent représenter une menace à 3-points. À partir de là, on peut jouer ».

Et rivaliser avec les meilleures équipes de la conférence Est.