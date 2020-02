NCAA : Olivier Sarr et Wake Forest s’imposent face à Duke au bout de deux prolongations !

Avec 3 victoires seulement sur ses 13 derniers matchs, Wake Forest n’en menait pas large au moment d’accueillir Duke. À l’image de leur meneur senior (et fiston de Randolph), Brandon Childress qui commencera par un 0/10 aux tirs, les joueurs de Danny Manning n’étaient vraiment pas bien réveillés en début de match.

Mais, à égalité à la mi-temps après un trois points au buzzer de Tre Jones (39-39), puis de nouveau à égalité à la fin du temps réglementaire après avoir remonté un déficit de 9 points en 90 secondes, dont un 3-points clutch de Childress (79-79), Duke et Wake Forest se sont finalement livrés un énorme combat en double prolongation !

Durant ces dernières, c’est Childress qui a enfin trouvé son rythme en inscrivant 13 de ses 17 points (à 6/10), permettant à son équipe de faire la différence au bout de la nuit (113-101). C’est la première fois depuis 2014 que Wake Forest parvient à s’imposer face à Duke, et ce au bout d’un scénario hitchcockien…

Dans le même temps, Olivier Sarr, le pivot tricolore des Deamon Deacons a assuré avec 25 points (à 7/9 aux tirs et 11/14 aux lancers), plus 5 rebonds et 2 contres. Il établit même son record de points en carrière, et finit pour la septième fois de la saison meilleur marqueur de son équipe. À 13 points et plus de 8 rebonds de moyenne, il a clairement passé un cap dans sa troisième année en NCAA.

Le hic ? Wake Forest demeure au fond du classement de sa conférence ACC, avant-derniers (devant North Carolina, qui a mis fin à une série noire de sept revers dans le derby face NC State) avec 5 victoires et 12 défaites.