En mode scoreur, LeBron James guide les Lakers face aux Pelicans

LeBron James contre Zion Williamson. Anthony Davis, Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart qui retrouvent leur ancienne équipe. Sur le papier, cette affiche entre les Lakers et les Pelicans fait saliver. L’entame de match va dans ce sens. Grâce à une grosse défense et une belle adresse extérieure, L.A. débute fort (12-2). La rencontre part sur un rythme effréné et New Orleans va se remettre dans le droit chemin en profitant des nombreux ratés sur seconde chance des joueurs adverses (19-17). Et en pouvant compter sur un très bon Ingram.

Los Angeles va reprendre sa marche en avant en imposant sa loi à l’intérieur. Markieff Morris en profite d’ailleurs pour effectuer ses débuts et inscrire ses premiers points sous ses nouvelles couleurs. Très plaisant, ce quart-temps s’achève finalement sur un buzzer beater de Brandon Ingram, toujours aussi efficace en attaque (30-26). L’ailier a déjà marqué 12 points devant son ancien public.

Le duel LeBron – Zion est lancé

Dans le second quart-temps, les Lakers continuent de dominer dans la raquette mais les Pelicans, adroits derrière l’arc, passent devant pour la première fois (37-36). Zion et LeBron vont ensuite se répondre coup pour coup avec plusieurs paniers inscrits chacun. Le duel est lancé ! C’est le « King » qui se mettra le plus en valeur avec, notamment, un gros dunk en transition devant son ancien coéquipier, Josh Hart (45-39).

Kentavious Caldwell-Pope va ensuite prendre feu avec trois tirs à 3-points inscrits consécutivement. Danny Green en ajoutera un de plus et les Angelenos reprennent le large (53-44). Une fois n’est pas coutume, Williamson et Ingram sont bons en même temps. Ils permettent à leur équipe de ne pas être distancée. À la mi-temps, ce sont les Angelenos qui mènent (64-58) dans un match agréable à suivre. Zion en est à 17 points tandis que LeBron en est à 15.

Au retour des vestiaires, LeBron James continue sur sa lancée avec 11 points d’affilée, dont trois tirs primés. Les Lakers s’envolent au score (75-61). En face, Brandon Ingram et Zion Williamson continuent de maintenir leur franchise à flot en alimentant la marque à tour de rôle. Ils collent un 12-4 à leurs adversaires et les Pelicans reviennent au contact (79-73).

LeBron au repos, L.A. accuse le coup offensivement. « B.I. » est, lui, toujours aussi efficace. Dans son sillage, NOLA repasse devant. Cela oblige le « King » à revenir en jeu plus tôt que prévu. D’un nouveau 3-points, il dépasse déjà la barre des 30 unités. Dans la foulée, un gros contre de Markieff Morris entraîne un panier en transition de Kentavious Caldwell-Pope. Cela aide les Angelenos à virer en tête à douze minutes du terme (88-86).

Le patron, c’est LeBron

Le duel LeBron James – Zion Williamson reprend de plus belle dans le dernier acte. Le premier nommé est impliqué sur tous les paniers de son équipe tandis que le second va chercher ses points sur la ligne (95-95). Alex Caruso se distingue ensuite avec un énorme contre sur Lonzo Ball, un « and-one » puis un layup. Et, à six minutes de la fin, les Lakers ont repris les commandes (105-99).

Touché au coude sur un contre, Anthony Davis parvient tout de même à rester en jeu pour finir le match. Sur un dunk en contre-attaque, LeBron atteint les 40 points pour la première fois de la saison. À 35 ans passés, c’est aussi très rare en NBA. Mais il permet surtout à ses troupes de creuser un peu plus l’écart (114-104). Le jeu des Pelicans devient brouillon, ils n’ont plus de solutions et se heurtent à la défense californienne. C’est finalement Danny Green qui inscrit le panier décisif, derrière l’arc, pour assurer la victoire de Los Angeles (118-109).

Meilleur marqueur de la rencontre, LeBron James aura régalé toute la soirée. Il termine avec 40 points, 8 rebonds et 6 passes et aura été bien épaulé par un Anthony Davis à 21 points, 14 rebonds et 6 contres. Derrière les deux stars, notons également les apports précieux de Danny Green (17 points), Kentavious Caldwell-Pope (15 points) et Alex Caruso (8 points, 8 passes avec un +/- de +20), très bon face à Lonzo Ball. Du côté des Pelicans, Brandon Ingram et Zion Williamson auront tous deux été excellents. L’ailier All-Star finit à 34 points, 7 rebonds et 4 passes tandis que le rookie aura inscrit 29 points. Il leur a toutefois manqué du soutien.

