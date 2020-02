Ben Simmons absent au moins deux semaines

Pour l’instant, plus de peur que de mal pour Ben Simmons puisque The Athletic annonce que le meneur des Sixers souffre d’un pincement du nerf sciatique, et après avoir consulté des spécialistes, il va rester aux soins pendant 15 jours. Ce n’est qu’après de nouveaux tests dans deux semaines que sera décidée sa date de reprise.

C’est un moindre mal puisque l’IRM passée n’a donc pas révélé de hernie, une blessure qui aurait pu être synonyme d’opération et de fin de saison. Ça reste tout de même un coup dur pour le joueur et sa franchise puisqu’on attaque le dernier tiers de la saison régulière, et les Sixers ont bien du mal à justifier leur statut de candidat au titre.

En l’absence de Ben Simmons, ce sont Shake Milton et Josh Richardson qui se partagent la mène dans le cinq de départ avec Alec Burks comme principale rotation.