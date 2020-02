Au complet, les Clippers explosent les Grizzlies

Patrick Beverley et Paul George de retour, les Clippers sont enfin au complet. Cela se voit très vite puisque après six minutes, ils mènent déjà 14-4. La défense des locaux étouffe complètement l’attaque des Grizzlies qui perdent de nombreux ballons et éprouvent toutes les peines du monde à inscrire un panier.

Discret jusqu’ici, Kawhi Leonard se réveille ensuite. Entre dunks rageurs et « and-one », il marque 14 points d’affilée et fait davantage gonfler l’écart (26-6). Doc Rivers ouvre son banc mais l’intensité reste identique. Le danger peut venir de partout et c’est ce qui fera très certainement la force de cette équipe au printemps prochain. Après douze minutes, le score est sans appel : 40 à 14 en faveur de Los Angeles !

Le deuxième quart-temps reprend sur des bases similaires. Les Clippers martyrisent les Grizzlies à l’intérieur, par l’intermédiaire de Montrezl Harrell cette fois-ci (49-14). Ja Morant a beau enchaîner quelques paniers, l’écart ne redescend pas pour autant. Sans Jaren Jackson Jr, son équipe est déréglée et souffre logiquement. Le retour en jeu des titulaires de L.A. permet toutefois à Memphis de réussir un premier « run » (53-26).

Match à sens unique

Toujours aussi efficace, Kawhi Leonard remet un peu d’ordre dans la maison californienne. Le différentiel se stabilise autour de la trentaine de points et, à la mi-temps, Los Angeles est toujours confortablement en tête (66-37).

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre peine à s’emballer. Les deux équipes sont à l’équilibre et l’écart ne bouge toujours pas après six minutes dans le troisième quart-temps (81-53). La moindre tentative de rapprochement des Grizzlies est immédiatement annihilée par les Clippers. À douze minutes du terme, Los Angeles possède toujours une grosse vingtaine de points d’avance (90-66). Le dernier acte risque d’être synonyme de long « garbage time ».

Comme attendu, ce quatrième quart-temps n’aura présenté aucun intérêt si ce n’est de permettre à certains joueurs de soigner leurs statistiques personnelles. Démonstration de force collective des Clippers qui s’imposent finalement 124 à 97, au bout d’une deuxième mi-temps soporifique et maîtrisée.

Kawhi Leonard (25 points, 8 rebonds) n’aura pas eu à forcer son talent pour vaincre Memphis cette nuit. À ses côtés, Montrezl Harrell ajoute 22 unités en sortie de banc. Los Angeles tentera de confirmer ce succès à Phoenix, dans deux jours, tandis que la franchise du Tennessee ira, elle, à Houston pour essayer de mettre fin à sa série de trois défaites d’affilée depuis la fin du All-Star Weekend. Attention car la marge qu’elle possédait sur le 9e de la Conférence Ouest se réduit de jour en jour…

Résume sur YouTube