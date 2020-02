[Programme du soir] Les Clippers à la relance

Dans quel état mental seront les Clippers et les Grizzlies qui ont assisté cet après-midi à la cérémonie en hommage à Kobe Bryant ? Comme il y a un mois, l’ambiance sera lourde sur les terrains, et on pense aussi à James Harden et Russell Westbrook très émus lors des adieux à la légende des Lakers. Ils devraient tout de même être en tenue pour affronter les Knicks après avoir rejoint Houston en jet privé.

L’affiche la plus intéressante, c’est peut-être ce Brooklyn – Orlando avec la 7e place de la conférence Est en jeu. Quant aux Bucks, déjà qualifiés pour les playoffs, ils se déplacent à Washington.