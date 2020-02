Les Rockets envoient un message à Utah

Face aux « Pocket Rockets », Rudy Gobert a le champ libre dans la peinture. Le pivot néo All-Star inscrit un premier panier, puis un second. Le Jazz semble bien luné pour ce nouveau match à la maison face aux Rockets, après le revers de la veille face aux Spurs. Mais ces derniers trouvent de l’adresse, avec Russell Westbrook, laissé libre par Rudy Gobert, qui sanctionne justement derrière l’arc.

Eric Gordon et James Harden sont également au rendez-vous. Ben McLemore en ajoute deux et Houston remporte ce premier quart-temps malgré le joli finish de Jordan Clarkson (38-36). Ce dernier reste sur sa dynamique avec un 3-points et même une interception / contre sur James Harden avant d’aller conclure au dunk. Mais « The Beard » lui rend sur un 3-points, évidemment, en « step back ».

Les deux équipes se rendent coup pour coup mais Jordan Clarkson propulse un 20-6 qui remet le Jazz devant au tableau d’affichage. Le Jazz y reste à la pause, de quatre longueurs seulement (66-62). James Harden arrive à 21 points et les Rockets compensent les points lâchés dans la raquette par leur adresse à 3-points.

72 points pour James Harden et Russell Westbrook

Les Rockets reprennent fort au retour des vestiaires : un 14-3 qui met le Jazz dans les cordes. Russell Westbrook intercepte et file au cercle. Encore dans un bon soir offensivement (à 14/26 au final), le meneur frappe à tous les niveaux, à 3-points mais aussi à mi-distance. Les Rockets enchaînent 7 possessions consécutives avec des réussites et Utah a mangé chaud en 3e quart-temps : 38-19 !

Relégué à 15 points (100-85), le Jazz a perdu le fil de son match. Les Rockets sont désormais en rythme avec Westbrook et Harden qui dictent leur tempo sur le un-contre-un. Frustré, Mike Conley s’arrache pour le panier mais sans la faute. De même, Donovan Mitchell bouscule McLemore après un layup. Utah tente de se révolter au gré d’un 7-0, mais les Texans ont la mainmise avec McLemore qui reste parfait à 12 points à 4/4 à 3-points.

Donovan Mitchell réduira l’écart à -7 mais James Harden frappe de loin et les Rockets s’envolent définitivement.

Derrière 34 points, 6 rebonds et 4 passes de Russell Westbrook et 38 points, 7 passes et 5 rebonds de James Harden, Houston continue de travailler sa rotation de petite taille, avec succès (120-110). Surtout, il récupère le « tie-breaker » face au Jazz et lui chipe la 4e place de la conférence Ouest.