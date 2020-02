Brett Brown compare la situation d’Al Horford à celle de Manu Ginobili à San Antonio

À chaque fois qu’il faut faire comprendre à un joueur que le fait de démarrer sur le banc n’est pas une punition ou une sanction, la jurisprudence Manu Ginobili revient sur le tapis.

Ça ne loupe pas avec Brett Brown, ancien assistant à San Antonio, au moment d’évoquer la situation d’Al Horford, sorti du cinq juste avant le All-Star Break. Un choix inévitable à cause du manque de complémentarité avec Joel Embiid : les Sixers ont le pire ratio offensif de la ligue quand ils sont tous les deux sur le parquet.

« Comme je le rappelle à tout le monde, on a fait sortir Manu Ginobili du banc pendant plusieurs années » rappelle-t-il lors d’un point presse. « C’est l’exemple le plus personnel que je puisse partager avec lui. Et ce n’était pas simple au départ, il y a une part de fierté là-dedans. Mais je pense que sa nature altruiste, le fait qu’il soit une bonne personne et un bon coéquipier, se mélange à cet état d’esprit compétitif et cette fierté. Jusqu’à maintenant, il a l’air bien. »

« Ce serait naïf de penser qu’on ne l’a pas engagé en pensant à avril »

L’entraîneur surveille ce dernier point de près : « Il y a un côté humain que je prends à coeur et que j’essaie de gérer du mieux possible. La communication dicte beaucoup de métiers, le mien en fait partie. »

Même s’il avoue de temps en temps que tout n’est pas simple pour lui à Philadelphie, Horford est plutôt du genre à se sacrifier en silence, une chance pour des Sixers qui n’ont pas besoin de ça pour défrayer la chronique. L’objectif est maintenant de trouver un bon rythme de croisière pour avoir l’avantage du terrain en playoffs afin de pouvoir, à ce moment-là, justifier la présence d’Al Horford dans l’effectif. « Tout le monde connaît le CV d’Al Horford, ce serait naïf de penser qu’on ne l’a pas engagé en pensant à avril, mai, ou même juin on espère » note Brett Brown. « On pense aux matchup potentiels. »

« Je veux l’aider à nous aider »

Philly aura mis 100 millions de dollars sur la table pour essayer de freiner Giannis Antetokounmpo ou Pascal Siakam en playoffs, peut-être LeBron James et Anthony Davis si la franchise atteint la finale. C’est cher payé, mais il n’y avait pas seulement cette perspective qui entrait en ligne de compte. « Il a une sacrée carrière. Il a été récompensé avec ce contrat, je le dis sans problèmes, c’est comme ça que je le vois » affirme Brown. « Et il ne faut pas s’en excuser. »

Mais qu’en sera-t-il dans trois ans, quand il en aura 36 ans et qu’il touchera plus de 25 millions de dollars ? « Ce serait idiot de penser à ce qui se passera dans trois ans » répond l’entraîneur. « Ça ne me traverse même pas l’esprit. Je vis dans le présent. »

« Je veux l’aider à nous aider » résume Brett Brown.