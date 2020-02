Pour Marcus Smart, les Celtics ont une véritable chance de titre cette saison

Si Milwaukee domine depuis le début de saison, la conférence Est reste tout de même assez ouverte entre Toronto, Boston, Miami ou encore Philadelphie. La concurrence est riche et bien malin celui qui capable d’annoncer dès aujourd’hui la prochaine finale de conférence de ce côté des États-Unis.

C’est ce constat, en plus de la solide saison des Celtics, qui pousse Marcus Smart à être si optimiste.

« Il y a plusieurs favoris pour le titre, mais aucun ne l’est plus que nous », estime l’arrière de Boston dans les colonnes de MassLive. « On a déjà pensé comme ça, en se disant qu’on pouvait le faire : avec Isaiah Thomas, on était une assez bonne équipe, ou même il y a deux ans, avec la finale de conférence (perdue contre Cleveland au Game 7). Mais cette année, c’est différent. On le sent ainsi : on a une vraie, vraie, vraie, vraie chance cette saison. C’est évident pour nous et ça commence à le devenir pour la ligue et les fans. »

Les Celtics possèdent actuellement le quatrième meilleur bilan NBA (38-16) et peuvent s’appuyer sur une série de 11 victoires en 13 matches, dont plusieurs de prestige contre les équipes de Los Angeles, Miami ou Oklahoma City. Ainsi qu’une marque bien répartie avec cinq joueurs – dont Marcus Smart – au-dessus des 12 points de moyenne.

« On possède des choses que beaucoup d’équipes n’ont pas », conclut ainsi Marcus Smart. « On a cinq joueurs qui évoluent ensemble depuis plus de deux ans dans le même système. Ils sont polyvalents et peuvent jouer à plusieurs postes. Ils sont capables de remonter la balle, marquer, défendre… On ne voit pas ça dans toutes les équipes. Donc pour nous, c’est entendu : on se sent comme des candidats au titre et on n’est pas surpris d’entendre des gens dire la même chose. » Rendez-vous en playoffs.