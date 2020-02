À l’arraché, Joel Embiid repousse les Nets

Sans Ben Simmons (dos), les Sixers démarrent tambour battant, avec Joel Embiid qui montre les muscles et des Nets qui paraissent encore rouillés du All-Star Break. Le pivot camerounais se régale dans la peinture (11 points déjà), et marque sur quatre possessions de suite. Kenny Atkinson stoppe le jeu, ses joueurs sont à côté de leurs pompes (20-4). DeAndre Jordan entre pour essayer d’endiguer la tempête venue de Yaoundé, et Wilson Chandler apporte toute son expérience par sa science du jeu.

Les hommes de Brooklyn se remettent la tête à l’endroit, et Caris LeVert prend ses responsabilités en attaque. L’arrière des Nets s’octroie les ticket shoots, et sa formation réduit l’écart à deux possessions après douze minutes (26-20).

Les Nets sont mieux dans leur(s) basket(s) : Garrett Temple, puis Caris LeVert (13 points) ont ajusté la mire ; la défense de Jordan sur Embiid fait beaucoup de bien. En 4 minutes, les New Yorkais collent un 16-0 aux joueurs de Pennsylvanie, et Brett Brown demande un temps mort (36-26) ! Les Sixers commencent à s’énerver sur le corps arbitral, et Embiid regarde de travers certains de ses coéquipiers. Son équipe est à l’arrêt, et ne trouve aucune solution pour calmer les ardeurs visiteuses. Chandler plante de loin, les Nets roulent sur Philly, et les huées commencent à tomber des travées du Well Fargo Center. Coach Brown tente des coups pour essayer de réveiller les siens, avec Tobias Harris et Josh Richardson, mais c’est Embiid, après deux lancers-francs et une banderille de loin, qui permet à son groupe de stopper l’hémorragie à la pause (52-42).

Joel Embiid, monstre de la peinture

L’intensité monte de nouveau d’un cran dès les premières séquences de la seconde période, avec Embiid qui claque un gros dunk sur la première action de son équipe. Jordan et lui discutent beaucoup, se chambrent aussi, mais les Nets ne se laissent pas endormir par le réveil du All-Star local. LeVert et Taurean Prince ont la bave aux lèvres, et Spencer Dinwiddie délivre un superbe caviar à Jordan qui fait lever son banc (63-52). Embiid est bien trop seul côté Sixers : il porte son équipe sur ses épaules mais semble un peu éreinté physiquement. Coach Brown le sort du terrain, et le duo Alec Burks – Al Horford prennent le relais. Les Nets ne mettent plus un shoot, et sont dans le dur. LeVert remet son costume de patron de l’attaque, et les visiteurs gardent une courte avance à l’entame du dernier quart-temps (78-77).

Les Sixers veulent démarrer la dernière ligne droite de la saison régulière de la meilleure de manières et passent la vitesse supérieure. Embiid gobe tous les rebonds qui lui passent sous les yeux, et Furkan Korkmaz plante de loin. Mais LeVert répond à chaque fois, et chambre plusieurs fans un peu trop expressifs au premier rang.

Les hommes de Coach Atkinson mettent le bleu de chauffe et restent au contact des locaux (89-87). Dinwiddie parle (un peu) trop aux arbitres, et Jordan ferme bien l’accès au cercle. Mais Burks et Embiid ne lâchent pas, et les deux équipes se rendent les points, coup sur coup. Dinwiddie se montre dans les derniers instants, mais Embiid lui répond de la ligne des lancers francs. Les Nets ont un dernier ballon pour remporter la mise, mais Embiid bloque le tir de Chandler, prolongation (103-103) !

Passé par Philly la saison passée, Chandler et le nouveau venu Burks se livrent à un féroce duel, et Embiid détourne deux tirs dans la peinture pour défendre la forteresse Sixers. Shake Milton passe la seconde, et gêne les Nets, qui ne savent pas comment se sortir de la tenaille défensive locale. Burks est à l’aise dans les moments chauds, et punit une nouvelle fois (108-104). Kenny Atkinson demande un arrêt de jeu, les siens ne sont plus du tout dans le coup. Le jeu est haché, mais les Sixers sont en confiance, et Embiid déroule. Le public est aux anges, leurs joueurs préférés sont venus à bout de Nets combatifs (112-104).