Objectif 20 saisons pour Chris Paul

À bientôt 35 ans, Chris Paul revit dans l’Oklahoma. Redevenu All-Star pour la première fois depuis 2016, le meneur est bien parti pour participer aux playoffs avec le Thunder. Un scénario bien difficile à imaginer en début de saison. Et pourtant, grâce notamment à son nouveau mode de vie, « CP3 » tire son équipe vers le haut et fait taire ses détracteurs, qui lui reprochent son contrat pharaonique de 160 millions de dollars sur cinq ans, paraphé à l’été 2018 avec les Rockets.

« J’ai envie de jouer au moins 20 saisons. »

Dans sa 15e saison en NBA, Paul est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Forcément, la question de sa retraite va commencer à se poser. Doucement, mais sûrement. Cependant, pour l’ancien meneur de Wake Forest, pas question de raccrocher les sneakers avant encore cinq ans, comme confié lors du media day du All-Star week-end. « En fonction de la façon dont se sent mon corps en ce moment, j’ai vraiment envie de jouer au moins 20 saisons. »

S’il y arrive, Chris Paul rejoindrait ainsi un cercle fermé, composé pour l’heure de Vince Carter (22 saisons), Dirk Nowitzki (21), Kevin Garnett (21), Kevin Willis (21), Robert Parish (21), Kobe Bryant (20) et Kareem Abdul-Jabbar (20). Il n’y a pas de meneur dans cette liste, et ce serait donc une première.

John Stockton comme exemple ?

Point positif : le jeu du « Point God » n’est pas le plus usant et devrait lui permettre de conserver un niveau très correct malgré le poids des années. À l’image d’un John Stockton, qui avait pu jouer jusqu’à ses 40 ans tout en restant titulaire avec le Jazz (10.8 points, 7.7 passes et 1.7 interception de moyenne en 2002-03). Bien que le meilleur passeur de tous les temps se soit, lui, arrêté à « seulement » 19 saisons. La faute, notamment, à une arrivée sur le tard en NBA, à 22 ans, tandis que « CP3 » a débarqué deux ans plus tôt que « Stock ».

Grâce à sa science du placement, son sens de l’organisation, sa maîtrise des fondamentaux ainsi que son intelligence de jeu, il ne serait donc guère surprenant de voir Chris Paul évoluer dans la Ligue au moins jusqu’en 2024-25, pour sa potentielle 20e saison.