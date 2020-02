La Summer League de Las Vegas repoussée… à cause d’un match de Team USA ?

Généralement, la Summer League de Las Vegas commence aux premiers jours de juillet. Mais cette saison, elle est un peu repoussée et ne prendra place qu’entre le 10 et le 20 juillet.

Pour Warren LeGarie, co-fondateur et directeur de l’évènement, il s’agit de donner un peu plus de temps aux équipes et aux rookies, après la Draft du 25 juin. « C’est un problème qu’on a eu ces dernières années », confie-t-il ainsi. « La plupart des rookies draftés ne s’entraînent pas parce qu’ils craignent des blessures. »

Comme ils se ménagent avant la Draft, les rookies n’ont ensuite pas le temps de retrouver la forme pour disputer la Summer League, et ils sont donc nombreux à être ménagés, voire carrément absents. Mais ce n’est qu’une partie de l’explication, Warren LeGarie confirmant que Team USA devrait également disputer un match le 8 juillet…

La fédération américaine n’a pour l’instant rien confirmé, ni même évoquer le nom d’un potentiel adversaire, mais comme le stage de l’équipe américaine se déroule à Las Vegas, la Summer League n’a bien sûr pas envie d’empiéter sur la rencontre de préparation qui aura lieu dans la ville, en vue des Jeux olympiques de Tokyo.