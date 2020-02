Kris Dunn absent au moins quatre à six semaines

C’est suite à un choc avec son coéquipier Thaddeus Young que Kris Dunn s’est blessé au genou. Il souffre d’un ligament du genou droit et quand les Bulls ont annoncé son absence, ils n’ont donné aucun calendrier de retour.

Ce mercredi, veille de la reprise, ils viennent tout de même de communiquer sur sa santé et annoncer que leur meneur sera absent pour une durée d’au moins quatre à six semaines. Selon l’IRM, l’ancien joueur de Minnesota souffre d’une entorse du ligament ligament collatéral tibial (MCL en anglais) et le club précise que ce n’est qu’ensuite que sera déterminé un programme de reprise. Autant dire qu’il y a effectivement peu de chance qu’on le revoie cette saison puisque dans le pire des cas, ça nous emmène à la première semaine d’avril.

La saison passée, Kris Dunn avait déjà souffert de cette blessure et il avait manqué 23 rencontres. Il en reste 27 aux Bulls, à disputer sans doute sans lui.

Moteur défensif de l’équipe sur les lignes arrières, Kris Dunn réalisait une bonne saison, au point de faire partie des meilleurs intercepteurs de la NBA, et il abordera l’été qui arrive avec le statut de free agent protégé.