Pour Michael Jordan, il est compliqué pour les dunkeurs actuels de renouveler le concours

Dominique Wilkins s’est-il fait « voler » le mythique concours de dunks 1988 par Michael Jordan, qui évoluait à domicile ? La question revient de temps en temps sur le tapis, et c’est de nouveau le cas alors que le All-Star Weekend revient dans l’Illinois pour la première fois depuis 32 ans.

« His Airness » confirme aujourd’hui qu’il a eu « un avantage à domicile » mais le « Human Highlight Film » n’est pas rancunier, appréciant surtout « qu’on en parle encore aujourd’hui parce qu’on sait ce qu’on a fait ».

La nuit prochaine, Dwight Howard, Derrick Jones Jr, Pat Connaughton et Aaron Gordon vont en tout cas tenter de remporter le concours de dunks. Un exercice dans lequel on ne retrouve plus de superstars, LeBron James ayant par exemple toujours refusé d’y participer. Ce que regrette notamment beaucoup Dominique Wilkins.

Pour Michael Jordan, qui considère que le dunk le plus incroyable qu’il a vu est celui de Vince Carter, lors du concours 2000, lorsque « Air Canada » a mis son avant-bras dans l’arceau, le contexte a changé pour les stars.

« C’est un peu différent aujourd’hui. Et c’est probablement beaucoup plus difficile aujourd’hui parce que combien de fois pouvez-vous faire les mêmes dunks encore et encore ? » demande-t-il à l’AP. « Ils essaient de créer des choses que les gens n’ont pas encore vues et cela signifie sauter par-dessus les gens, les voitures et des choses comme ça. Nous n’avions pas besoin de faire ça parce que nous n’avions rien qui nous précédait ».

Est-il encore possible d’être original au concours de dunks ? C’est compliqué alors que Michael Jordan conclut en expliquant que lui et Dominique Wilkins n’avaient pas besoin de se préoccuper de ça.

« Ce qu’on faisait en match, et l’excitation qu’on créait lorsqu’on dunkait, les gens voulaient le voir. Est-ce que c’est la même chose à l’heure actuelle ? Peut-être pas… »