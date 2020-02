Les Nets ne veulent pas retomber dans le piège des vacances

Avec six victoires en huit matches, dont une à l’extérieur contre Indiana et une pour mettre fin à la série de 15 victoires de rang des Raptors, les Nets surfent sur une bonne dynamique.

Mais le All-Star Break commence et il pourrait emporter avec lui cette tendance. Surtout si les joueurs font des excès pendant ces jours de vacances. « Le coach se méfie de cette coupure car autour de Noël, on avait été très mauvais », rappelle Spencer Dinwiddie. « On espère avoir appris de nos erreurs. Il ne faut pas trop boire de lait de poule. Si on est à Chicago, pour le All-Star, il ne faut pas trop faire la fête. »

Le meneur sera du côté de Chicago pour participer au Skills Challenge tandis que Joe Harris défendra son titre dans le concours à 3-pts. « Le plus important, c’est de s’assurer de bien récupérer », explique le shooteur. « La dernière fois qu’on a eu plusieurs jours de repos, on a enchaîné avec un 3-13. Donc les gars doivent rester concentrés. Il faut profiter de ces moments pour souffler, se reposer. »

Surtout que le retour ne sera pas de tout repos avec un match à Philadelphie. Il faut donc trouver le bon équilibre entre le repos et le travail, ce que les « vétérans savent faire » selon DeAndre Jordan.

« Il faut profiter du break, mais quand on va revenir, on aura du boulot devant nous. Il ne faut pas l’oublier », annonce Jarrett Allen. « Si on veut être bon, on a besoin d’être concentré. Je sais ce qu’il est nécessaire de faire pour conserver mon corps en bonne forme. Faire quelques exercices, quelques shoots. Ma première année, je me disais que c’était le moment de ne rien faire. Quand j’ai repris l’entraînement, j’étais à bout de souffle. Maintenant, je sais ce que j’ai à faire. »