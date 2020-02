Interview Joe Harris : « On a encore beaucoup de travail à faire, mais on monte en puissance »

Joe Harris, les Nets battent les Raptors et mettent fin à leur série de 15 succès de suite…

Oui, c’est plus la victoire qui me fait plaisir que de savoir que les Raptors viennent de terminer leur série de victoires consécutives pour être honnête avec vous. J’ai aimé l’intensité qu’on a mise en défense, notre cohésion mais aussi notre envie de bien terminer le travail avant le All-Star Break. Les Raptors voulaient poursuivre leur série, mais on n’a rien lâché. On est vraiment content de nous et Coach Atkinson nous a dit qu’on avait bien mérité cette pause, enfin… pour ceux qui ne vont pas au All-Star Game (sourire). On va se remettre au travail dès mardi, et on sera prêt pour la dernière ligne droite de la saison régulière.

Vous avez été décisif dans le « money time » par vos tirs extérieurs et votre défense exemplaire. Quelles instructions vous avez donné Kenny Atkinson ?

Il m’a dit de serrer la vis en défense et de ne pas avoir peur de switcher sur des gars plus lourds et grands que moi. En première mi-temps, j’ai un peu lâché l’équipe sur quelques séquences, mais je me suis ressaisi par la suite. Les jambes n’étaient pas très fraiches lors de la première période, et j’étais en retard sur des séquences défensives, ce qui n’est pas vraiment dans les habitudes. Je me suis remis la tête à l’endroit et j’ai serré les dents. On a fait un superbe travail en défense lors du « money time », et cela a été l’une des clés de notre victoire face à Toronto.

On sent que l’équipe est plus à l’aise, mieux dans ses baskets depuis quelques matches, qu’en pensez-vous ?

Oui, c’est vrai, on est de mieux en mieux. On a encore beaucoup de travail à faire, mais on monte en puissance, c’est certain. Depuis quelques matches, on est plus solide défensivement, on prend moins de points et on se se sent plutôt bien. On gagne en confiance. On aime jouer ensemble, le groupe vit super bien et ça se voit lors des matches. Regardez comment le banc à réagi lorsque DeAndre Jordan a fait son finger roll (rires). On bosse dur et on sait que la route est encore longue pour atteindre notre meilleur niveau, mais on veut faire cette route ensemble et on y croit à fond.

Vous allez remettre votre titre en jeu à Chicago sur le concours de tirs à 3-points, comment voyez-vous ce concours ?

Ça va être la guerre ! La concurrence est vraiment rude, mais je suis prêt pour le défi. Ça a été un super moment l’an passé de le gagner et je vais essayer de faire la même chose cette année également. Je me sens bien, je vais m’entrainer un peu avant le concours et on verra bien. Le All-Star Weekend, c’est toujours un moment sympa, donc je vais bien en profiter car on ne sait jamais quand on pourra de nouveau y participer. Le concours va être de très haut niveau, on va faire un bon show pour les fans qui seront présents et ceux qui seront devant leur télé.

On vous a vu être chambré par Spencer Dinwiddie et certains de vos coéquipiers qui vous ont dit « si tu gagnes pas, ne reviens pas mardi à l’entrainement! » pour vous motiver !

Oui, les gars savent de quoi je suis capable (rires) mais c’est vraiment marrant de partager ce genre de moments avec eux. J’espère gagner le concours pour faire taire Spence et les autres (rires) ! On va essayer de représenter Brooklyn et les Nets de la meilleure des manières, c’est le plus important pour nous tous.

Propos recueillis à Brooklyn