Nike : la PG4 disponible à la personnalisation

Pas convaincu par les coloris déjà mis en vente de la PG4 ? Pour 20 euros supplémentaires, vous pouvez vous débrouiller vous-même.

Sur la plateforme Nike by You, la dernière née de la gamme Paul George peut être remixée avec les couleurs de votre choix. Mais pas seulement. Il est aussi possible de changer les matériaux, en remplaçant le mesh de l’empeigne par du daim. Le renfort extérieur du pied peut aussi être remplacé par un effet fibre de carbone.

Le tarif est donc de 140 euros.

