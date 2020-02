Sacramento : Richaun Holmes absent encore au moins deux semaines

Depuis le 6 janvier dernier, Richaun Holmes est écarté des parquets à cause d’une blessure à l’épaule droite. Pour se soulager, il vient de subir une injection de PRP (plasma riche en plaquettes). C’est une procédure commune en NBA pour les joueurs qui souffrent régulièrement du genou par exemple.

Résultat : l’intérieur des Kings sera évalué à nouveau d’ici deux à trois semaines, c’est-à-dire au mieux à la fin du mois de février, au pire début mars.

C’est un coup dur pour Sacramento qui doit déjà faire depuis quinze matches sans son meilleur intérieur, qui tourne à 13.1 points et 8.5 rebonds de moyenne, et accuse six victoires de retard sur le huitième de l’Ouest.