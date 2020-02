Mitchell Robinson veut en montrer plus que ses contres

Une double prolongation, ça booste forcément un temps de jeu. Dimanche soir, sur le parquet des Hawks, Mitchell Robinson a pu bénéficier de 35 minutes, son plus gros total cette saison. L’occasion de sortir l’un de ses matches les plus accomplis jusqu’ici avec 15 points (7/8 au tir), 11 rebonds, 3 interceptions et 3 contres.

Il a posté ce 4e double-double de l’année en l’absence de Clint Capela en face, la nouvelle recrue des Hawks, avec qui Mitchell Robinson a parfois été comparé. Son ancien coach, David Fizdale, voyait par exemple des similitudes dans leurs façons « d’attraper les passes lobées, de protéger le cercle et de courir ».

« On fait à peu près la même chose, » confirme aujourd’hui le Knick. « Je sais que c’est un super joueur. Je l’ai affronté l’année dernière lorsqu’il jouait avec les Rockets. Je ne dirais pas que je le regarde mais on fait la même chose. C’est juste que ma défense est meilleure. »

Ce que le seul classement des meilleurs contreurs pourrait confirmer par exemple, mais pas le « Defensive Rating » dans lequel l’ancien Rocket affiche un meilleur ratio.

Commencer à prendre les tirs extérieurs

En tout cas, sur ce match à Atlanta, Mitchell Robinson a voulu mettre les bouchées doubles en terme d’énergie. Il raconte que son coéquipier Taj Gibson lui avait réclamé de jouer « avec un peu plus de force ». « Il a été exceptionnel, » salue son coach, Mike Miller. « Ses statistiques en attaque paraissent bonnes mais sa défense, l’impact qu’il a eu sur le match, ce qu’il a fait sur la ligne de fond était énorme. »

Son impact en défense (lorsqu’il parvient à éviter les problèmes de fautes) n’est pas quelque chose de nouveau. Mais l’intéressé entend désormais en montrer davantage en attaque. Capter les passes lobées, à l’instar de Clint Capela, est une chose. Montrer de la diversité dans son jeu offensif, avec son tir notamment, une autre. Il avait d’ailleurs annoncé, il y a moins d’un an, son intention de shooter derrière l’arc.

« Je vais commencer à prendre des tirs, » redit ainsi l’intérieur, qui n’a finalement pris aucun tir primé jusqu’ici. « Parce que les passes lobées ne fonctionnent pas en permanence. J’ai d’autres moyens de rentrer des tirs. Je sais que je peux shooter. C’est juste une question de temps avant que je le fasse. »

Son coach n’a pas l’air de s’y opposer : «Le plus important avec lui, c’est qu’il continue de jouer sur ses forces tout en continuant de progresser dans d’autres secteurs. Il gagne en confiance chaque jour en s’éloignant du cercle. On l’a vu sortir des moves ballon en main qu’il a pu finir à plusieurs reprises. Je crois qu’on va continuer d’en voir davantage au fil de la saison. »