[Stats & Highlights] Les Hawks au bout de la nuit, les Clippers au bout de l’ennui

Tout doucement, les Cavaliers se dirigent vers le titre peu enviable de pire équipe de la ligue. L’arrivée d’Andre Drummond n’a rien changé puisque Cleveland perd systématiquement à domicile et les Clippers en ont profité pour infliger à la franchise sa pire défaite devant son public.

Les Hawks et les Knicks, compagnons des Cavaliers dans les bas-fonds de l’Est, ont eux proposé un bien meilleur spectacle et un match à suspense, finalement remporté par les premiers. Résultat important dans la course aux playoffs : les Grizzlies sont de leur côté venus gagner dans la capitale avec un très bon Ja Morant.

Oklahoma City – Boston

Philadelphie – Chicago

Houston – Utah

Portland – Miami

Washington – Memphis : 99-106

Pendant de longues minutes, les difficultés à 3-pts des Grizzlies ont fait les affaires des Wizards. Sauf que les courbes vont s’inverser en dernier quart-temps. Dans un premier temps, Washington connaît une panne avec un affreux 4/26 au shoot (14 points marqués…)

Dans un second temps, Memphis passe devant grâce à un Ja Morant en mode triple-double (le premier de sa carrière) avec 27 points, 10 rebonds et 10 passes. Le meneur a inscrit 10 unités dans ce dernier quart-temps avec quelques tirs de loin. Le 22-8 passé par les Grizzlies leur permet de l’emporter et de conserver leur huitième place à l’Ouest.

Wizards / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hachimura 25 5/13 1/2 1/2 3 8 11 1 3 0 0 0 12 15 I. Bonga 17 0/3 0/2 4/4 1 1 2 1 3 1 0 0 4 5 I. Mahinmi 18 0/5 0/1 2/4 0 5 5 1 0 0 0 2 2 3 I. Smith 29 2/8 0/1 0/0 1 3 4 5 2 1 1 1 4 8 B. Beal 34 10/26 1/6 5/7 1 3 4 3 2 2 1 1 26 17 D. Bertans 32 6/13 3/8 0/0 0 6 6 1 2 1 1 0 15 15 M. Wagner 24 7/11 1/3 4/6 1 8 9 2 3 0 1 0 19 23 T. Brown Jr. 24 3/8 0/1 0/0 2 3 5 3 2 2 2 0 6 9 S. Napier 21 0/7 0/5 6/6 0 2 2 6 2 0 1 0 6 6 J. Robinson 16 2/7 1/4 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 5 4 Total 35/101 7/33 22/29 9 41 50 25 22 7 7 4 99 Grizzlies / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Jackson Jr. 30 6/16 1/6 1/2 2 9 11 1 5 0 2 1 14 14 K. Anderson 30 7/9 0/0 2/2 1 4 5 2 3 1 0 0 16 22 J. Valanciunas 30 4/8 0/1 0/2 4 14 18 0 1 0 0 2 8 22 J. Morant 35 9/17 2/7 7/9 1 9 10 10 1 1 3 1 27 36 D. Brooks 30 4/17 0/8 1/2 1 2 3 1 5 1 3 0 9 -3 B. Clarke 21 4/10 1/1 0/2 2 4 6 0 2 0 2 0 9 5 T. Jones 19 5/8 1/2 2/2 0 2 2 3 0 0 0 0 13 15 Y. Watanabe 10 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 J. Jackson 14 1/4 0/1 1/3 1 4 5 1 1 0 2 0 3 2 D. Melton 21 3/12 0/6 1/1 1 0 1 1 3 1 1 0 7 0 Total 43/102 5/32 15/25 13 49 62 19 23 4 13 4 106

Atlanta – New York : 140-135 (double prolongation)

Pour leur troisième match en quatre jours, les Knicks ont vendu chèrement leur peau. Bien lancés en début de rencontre, ils vont céder petit à petit face au duo Trae Young (48 points, 13 passes) – John Collins (32 points, 16 rebonds). Ils sont même menés de 16 points en dernier acte, et on se dit alors que la partie est pliée.

Sauf que les Knicks ont des ressources. Des tirs primés de Wayne Ellington et des paniers de Frank Ntilikina remettent New York dans le match et on part en prolongation. Sur leur lancée positive, les Knicks parviennent même à prendre huit points d’avance à deux minutes de la fin de la prolongation. Mais Young accumule les points et arrache une seconde « overtime ». Julius Randle peut bien se débattre, New York est épuisé, Trae Young assure sur la ligne des lancers-francs et les Hawks gagnent ce match de 58 minutes.

Hawks / 140 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 50 12/19 1/3 7/9 5 11 16 3 2 0 0 1 32 43 D. Hunter 48 7/15 3/7 2/3 1 8 9 1 4 5 0 0 19 25 D. Jones 15 0/0 0/0 0/0 1 3 4 0 1 0 0 1 0 5 T. Young 48 13/30 6/13 16/16 0 1 1 13 1 2 7 0 48 40 K. Huerter 48 6/13 2/6 2/2 1 2 3 6 4 0 2 1 16 17 B. Fernando 9 1/3 0/1 0/0 2 2 4 0 4 0 1 0 2 3 D. Dedmon 33 4/12 1/5 1/1 0 8 8 0 6 0 4 5 10 11 J. Teague 27 4/8 0/0 0/0 0 3 3 6 1 1 0 0 8 14 B. Goodwin 4 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 V. Carter 3 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 T. Graham 7 0/3 0/2 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -1 Total 49/108 14/40 28/31 11 39 50 29 24 9 14 8 140 Knicks / 135 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Randle 46 13/25 0/2 9/12 2 16 18 3 3 1 6 1 35 37 T. Gibson 16 2/3 0/0 0/0 1 3 4 1 0 0 1 0 4 7 E. Payton 37 5/14 0/2 2/2 1 3 4 9 6 2 4 1 12 15 R. Bullock 37 8/18 5/10 0/0 0 4 4 1 3 1 1 0 21 16 R. Barrett 22 2/6 0/0 1/2 1 3 4 3 4 1 0 0 5 8 B. Portis 19 5/11 2/4 2/2 2 4 6 2 1 0 1 0 14 15 K. Knox II 13 1/5 1/3 0/0 1 0 1 0 3 0 2 1 3 -1 M. Robinson 35 7/8 0/0 1/3 7 4 11 0 3 3 0 3 15 29 D. Smith Jr. 8 1/2 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 4 F. Ntilikina 26 3/8 0/4 3/4 0 2 2 8 4 2 1 0 9 14 W. Ellington 32 5/10 5/9 0/0 0 1 1 1 2 2 1 0 15 13 Total 52/110 13/34 18/25 15 41 56 30 29 12 17 6 135

Cleveland – LA Clippers : 92-133

Le premier match réussi d’Andre Drummond (19 points, 14 rebonds) à Cleveland ne pourra faire oublier la soirée historique vécue par les Cavaliers. Encore une défaite à domicile, mais c’est la pire de l’histoire de la franchise avec un écart de 41 points !

Les Clippers n’ont pas forcé, shootant à 70% en premier quart-temps. Le reste de la soirée n’est qu’une simple gestion, où les titulaires ont pu se reposer, face à une très faible équipe, qui reste sur douze défaites d’affilée à domicile. L’écart montera jusqu’à 45 points pour les hommes de Doc Rivers.