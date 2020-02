Un match plein et une victoire : Paul Millsap ne pouvait rêver meilleur cadeau pour ses 35 ans

« L’âge n’est qu’un chiffre, et ça s’applique à lui comme on a pu le voir ce soir. » Jamal Murray a eu un joli coup de chaud cette nuit, en scorant notamment 11 points dans un 17-2 qui a mis fin aux espoirs des Spurs en toute fin de partie. Mais le Canadien sait aussi que celui-ci n’aurait servi rien si Paul Millsap n’avait pas sonné la révolte quelques instants plus tôt, alors que les Nuggets étaient menés de 23 points en milieu de troisième quart-temps.

De retour de blessure depuis à peine deux matchs suite à un problème au genou gauche, l’ancien joueur d’Atlanta a rendu 22 points à 7/13 au tir dont 4/5 à 3-points, 7 rebonds, 3 passes décisives… en 19 minutes !

« Je savais qu’on avait besoin d’énergie. Il fallait bien que ça vienne de quelque part. Ils nous ont juste surclassés en première mi-temps, donc je voulais juste apporter ce petit plus, amener cette étincelle… »

Dès qu’il est entré au jeu, au plus fort de la tempête, Paul Millsap a effectivement fait renaître l’espoir en enchaînant deux paniers près du cercle dont un 2+1 et un 3-points qui a complètement changé la physionomie du match en fin de troisième quart-temps, alors que les locaux ne comptaient plus que 4 points de retard.

« Quand on est revenu, Paul nous a dit de ne pas regarder le score, de simplement jouer comme si c’était un match à deux points d’écart », a glissé Monte Morris. À l’arrivée, Paul Millsap a passé le relais à Jamal Murray, et Denver a bel et bien pris le dessus, s’imposant 127-120.

L’objectif d’être de retour à 100% après le All-Star Game

Restreint en terme de minutes suite à sa blessure, l’ailier fort prend ça comme un mal pour un bien alors qu’il pensait avoir les jambes pour continuer à aider les siens.

« Pour moi, c’est comme une bénédiction à peine masquée. Je dois travailler beaucoup de points sur lesquels j’estime devoir bosser, être meilleur, du leadership à mon shoot, à mon corps, un peu de tout ça. Il faut être en alerte avec ces choses et utiliser intelligemment le temps alloué pour revenir au top », a confié le joueur, qui a intégré un peu de yoga à ses étirements quotidiens et des bains de glace supplémentaires pour continuer à être performant au plus haut niveau.

Chouchouté par ses coéquipiers et son staff toute la journée alors qu’il fêtait son 35e anniversaire, Paul Millsap l’a été encore davantage suite après ce qu’il a apporté sur le parquet cette nuit.

« On l’a charrié ce matin sur le fait qu’il fait désormais partie des personnes âgées. Mais il joue comme il a joué en début de saison. Paul a été génial durant ce passée. À chaque fois qu’il shootait, je voyais le ballon rentrer, et ça a été le cas presque à chaque fois », s’est réjoui son coach, Mike Malone.

Encore un match avant le All-Star Break et Paul Millsap pourra retrouver le top de sa forme afin de finir la saison au mieux. Avec un corps et l’expérience d’un joueur professionnel de 35 ans mais la même envie qu’à ses débuts.