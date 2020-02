Dans les moments difficiles, Memphis mesure tout l’apport de Ja Morant

La victoire de la nuit de Memphis explique en partie sa place dans le tTop 8 à l’Ouest. Au cours d’un match dans lequel ils ont souffert, au tir extérieur notamment (5/32), et couru après le score, les Grizzlies n’ont jamais lâché.

Dans les moments les plus durs, ils ont tenu grâce au talent et à la vista de leur meneur rookie, Ja Morant. C’est aussi lui qui s’est montré décisif dans le « money time » lorsque les hommes de Taylor Jenkins ont pris le dessus. À l’arrivée, Ja Morant a signé son premier triple-double en carrière (27 points, 10 rebonds, 10 passes décisives) en inscrivant notamment un 3-points fatal dans le dernier acte, et Memphis a remporté sa 27e victoire de la saison.

« Il nous a fallu produire un effort courageux, » a retenu Taylor Jenkins. « J’aime à pense que c’est une sorte de moment clé pour nos gars, que de devoir se battre ainsi dans ce qui a été l’une des nuits plus dures de la saison pour nous en attaque ».

« Encore beaucoup à prouver »

Les Grizzlies ont aussi atteint un seuil symbolique cette nuit puisque les bookmakers n’avaient pas envisagé de voir Memphis prendre plus de 26 matchs cette saison.

« J’ai le sentiment qu’on est tous là avec quelque chose à prouver, » a déclaré Ja Morant après la rencontre. « Comme je l’ai déjà dit, ils avaient prévu qu’on gagne 26 matchs cette année. C’était notre source de motivation, et on l’a juste dépassé ce soir. Mais on a encore beaucoup à prouver ».

C’est aussi un cap important qu’a franchi Ja Morant avec ce premier triple-double, confirmant son brillant exercice.

« C’est un jeune joueur, mais il évolue comme s’il avait l’expérience d’un joueur All-Star depuis cinq ans. Il contrôle le jeu… C’est un problème pour l’adversaire », a confirmé le coach adverse, Scott Brooks.

Au-delà du titre de meilleur Rookie de l’année qui lui tend les bras, le plus bel enjeu de cette fin de saison reste toutefois collectif avec une possible qualification en playoffs. Memphis a d’ailleurs un dernier rendez-vous important mercredi soir avec la réception de Portland, actuel 9e à l’Ouest.