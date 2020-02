Une défaite à la maison face aux Knicks, ça fait toujours mauvais genre, surtout lorsqu’on est mangé au rebond comme l’ont été les Pistons cette nuit (47 prises à 28).

Même si Andre Drummond n’est plus là, Dwane Casey en a profité pour rappeler tous ses joueurs à l’ordre. Car le rebond, ce n’est pas que la taille, c’est aussi le placement, la rigueur et beaucoup d’envie.

« Il faut être alerte et discipliné pour protéger et prendre des rebonds, » a-t-il ainsi souligné après la rencontre. « On a été gâtés avec un gars comme Andre, qui est l’un des meilleurs dans l’histoire de ce jeu. C’est ce qu’il apportait chaque soir. Maintenant, on doit avoir un autre état d’esprit dans l’écran-retard, même pour les arrières. Il y a eu deux trois possessions où on aurait pu l’avoir mais tout le monde s’est regardé et a hésité. Quand tu hésites à ce niveau, tu ne prendras pas ce rebond ».

Miser sur l’agressivité

Sans Andre Drummond, c’est toute l’équipe qui va devoir en faire plus dans ce secteur. Et pour compenser la taille et le poids de certains de leurs adversaires, Dwane Casey mise sur l’agressivité.

« On doit tous prendre des rebonds, en particulier Thon Maker, Sekou Doumbouya et Christian Wood, » a-t-il ajouté. « On a un peu pensé en se disant : « Ok, Andre va aller les prendre », et c’est devenu une habitude qu’il faut casser. On doit s’habituer à chaque fois qu’on va chercher un rebond d’aller au contact, protéger sa position et avoir le ballon. On doit sauter sur le ballon comme des piranhas ».

Parmi les points de satisfaction à l’intérieur, Christian Wood a semblé sur la bonne voie, lui qui a pris 11 des 28 rebonds de son équipe, mais avec son gabarit plutôt fin, il a, lui aussi, encore beaucoup de travail.

« Je pense que Christian peut apprendre à être plus discipliné dans l’écran-retard et comprendre que les adversaires vont juste essayer de le bouger sous le panier et que c’est à lui de frapper en premier ».