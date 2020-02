Un pivot dans le viseur de Miami ?

Dans son deal en triangle avec Memphis et Minnesota, Miami a récupéré trois joueurs – Solomon Hill, Jae Crowder et Andre Iguodala – et en a lâché trois – Justise Winslow, Dion Waiters et James Johsnon.

Mais même si la franchise se retrouve toujours avec 15 hommes dans son roster, Pat Riley compte bien surveiller de près le marché des « buyouts », avec une idée en tête : recruter un pivot capable de protéger le cercle.

« On s’en inquiète, mais il n’y a pas beaucoup de gars sur le marché capable de donner 20 ou 30 minutes par match » rappelle le président du Heat dans les colonnes du Miami Herald. « Si on ne trouve pas, on fera avec ce qu’on a. On aime bien le profil de Meyers Leonard, un gars de 2m13 qui peut tirer de loin, prend de la place dans la raquette et peut défendre. Bam peut protéger le cercle… On n’a pas de joueur de ce profil mais il y a peu d’équipes qui en ont. On va garder les yeux ouverts. »

Si un pivot est coupé avant le 1er mars (Tristan Thompson ? Alex Len ?), le Heat pourra donc se positionner en coupant un joueur, comme KZ Okapla ou Chris Silva. Sur le marché actuel, il n’y a pas énormément de choix, et si Joakim Noah et Andrew Bogut pourraient donner un coup de main, de gros doutes planent sur leur état de santé.