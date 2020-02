Pour Damian Lillard, Hassan Whiteside est le meilleur contreur avec lequel il a joué

Scène rarissime sur le parquet des Blazers cette nuit : LaMarcus Aldrige contré ! Son célèbre « turnaround jumper », à gauche du cercle, compte parmi les tirs les plus compliqués à contester de la ligue. Cette fois, il s’est retourné, peut-être un peu trop mollement, et Hassan Whiteside a fait rempart. L’intérieur des Spurs a connu le même sort, à quatre minutes du terme, réclamant la faute pour l’occasion.

Ces deux actions ont participé à la soirée peu rentable de LaMarcus Aldridge, auteur de 20 points mais avec seulement 9/23 aux tirs. Ces deux contres ont également consacré une soirée de domination intérieure pour Hassan Whiteside, terminée avec 17 points, 23 rebonds (record en saison égalé) et 4 contres, pour 40 d’évaluation.

« Il shoote tellement haut, » remarque ainsi le pivot des Blazers. « Il aime baisser son épaule pour aller au contact et créer de l’espace. Il déclenche rapidement. Il a pris beaucoup de tirs ! J’ai beaucoup défendu. Je voulais simplement lui rendre la vie difficile et je pense l’avoir bien fait. On a bien défendu en seconde période. »

Ses quatre contres lui permettent ainsi de conforter sa première place au classement des meilleurs contreurs de la ligue, avec plus de trois tirs renvoyés en moyenne chaque soir. Soit sa meilleure moyenne depuis la saison 2015-2016 durant laquelle il a frôlé les quatre blocks par match.

La crainte de la « trade deadline »

« Il est le meilleur contreur avec lequel j’ai joué, » note Damian Lillard. « J’ai le sentiment qu’il va tout contrer. Les seuls joueurs que j’ai vus contrer le « turnaround » de LaMarcus sont Anthony Davis et lui ce soir. Ce sont les deux seuls. C’est fou. Vous voulez que ce genre de données ait un impact sur la gagne et je crois que c’est ce qu’il fait. Ça participe énormément à nos victoires. » « Hassan a été énorme », qualifie de son côté leur coach Terry Stotts, saluant sa défense sur son ancien joueur, « LMA ».

Sa belle performance est survenue dans la foulée de la « trade deadline ». L’intérieur, dont le nom n’avait pourtant pas tellement émergé dans les récentes rumeurs, mais qui aurait pu être une monnaie d’échange avec le retour prochain de Jusuf Nurkic, a affronté les Spurs l’esprit plus léger, de ne pas avoir été transféré.

« Cette fois-ci, j’y ai pensé, » avoue-t-il. « Cela ne m’a pas empêché de dormir. Je n’avais simplement pas envie d’en entendre plus. C’est plutôt que je suis fatigué par ces scénarios, le bruit extérieur… »

Son scénario à court terme, c’est son duel face à Rudy Gobert la nuit prochaine, avant la réception de son ancienne équipe, Miami, ce dimanche.