Interview Draymond Green : « Ce n’est pas une saison à jeter à la poubelle »

Seul rescapé du « cinq de la mort » des Warriors, Draymond Green redécouvre le goût des défaites qui s’enchaînent au sein d’un effectif rajeuni et de moindre talent. En attendant des jours meilleurs, l’intérieur All-Star prend à cœur son rôle de mentor.

Draymond Green, on ne va pas trop s’étendre sur la déroute face aux Nets…

Oui, ça ne sert à rien de trop s’étendre, car on a été dominé de bout en bout et on n’a jamais réussi à réagir pour pouvoir diminuer l’écart. On a eu quelques séquences intéressantes, mais pour être honnête, les Nets nous ont écrasés et on n’a rien à dire sauf à continuer de bosser et de s’entrainer pour préparer la suite. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler. Mais bon, on n’est pas étonné, on sait que cette saison est un peu une saison de transition pour nous. On doit continuer à bosser, on a du potentiel et on sait que des jours meilleurs viendront.

Les Warriors ont un effectif très jeune, et on vous voit souvent parler à vos coéquipiers. Comment vous sentez-vous dans ce rôle ?

J’aime bien mon rôle, et je me sens à l’aise à l’idée de montrer la voie à mes coéquipiers. Je suis un vétéran et l’un des aspects de mon rôle est d’aider tout le monde à progresser, mais aussi à penser à être un coéquipier qui se bat à tous les matches malgré nos séries de défaites. Je sais que ce n’est pas toujours facile pour nous, mais on est une équipe, un groupe uni, et on bosse dur malgré la saison que l’on vit. Il faut continuer à avancer, et on a des jeunes gars qui veulent apprendre. On croit en nous mais surtout, on regarde vers l’avenir. On est patients.

« Ce serait top de faire partie de l’équipe qui ira à Tokyo »

On voit Stephen Curry être également très présent dans le groupe, malgré sa blessure. Le fait d’avoir le franchise player présent dans votre quotidien, même en déplacement, est-il un signe de leadership et d’implication maximale de Stephen pour souder l’équipe ?

Oui, c’est bien de l’avoir avec nous et de le voir tous les jours sur le parquet en train de se remettre de sa blessure. Stephen n’a pas eu une saison facile, et il est là, présent, impliqué et prêt à donner des conseils et à être un coéquipier modèle. C’est important pour le présent, mais aussi pour l’avenir. Les jeunes voient que Stephen est là, que Klay leur parle et leur donne des conseils, et c’est un très bon signe de confiance de leur part envers les jeunes et les rookies. On pense à l’avenir, mais celui-ci se construit dès maintenant. Ce n’est pas une saison à jeter à la poubelle, c’est une saison pour construire et pour travailler pour les suivantes.

La culture de la gagne des Warriors en a-t-elle pris un coup ?

Non, pas du tout. On a un effectif complètement remodelé et beaucoup de blessés, mais on a encore cette rage de vaincre. Steph et Klay vont revenir, on va faire de belles choses. On n’est pas là pour se lamenter sur notre sort, et on retrousse les manches tous les jours pour continuer à progresser. Les Warriors ont une saison difficile, mais on reviendra avec une équipe solide et compétitive. Je crois encore en notre projet, en notre avenir. On ne baissera jamais les bras, je peux vous l’assurer.

Quel est l’objectif pour la fin de la saison pour le groupe et pour vous ?

On continue de bosser et on va encore continuer à progresser. J’aime bien observer ce que les jeunes font, et la manière dont ils bossent. Ça va le faire, on regarde vers l’avenir et on sait que l’on va remonter. Quant à moi, je vais bosser dur comme d’habitude, et bosser sur mon jeu, et me préparer pour l’été à venir. Il y a les Jeux olympiques, et ce serait top de faire partie de l’équipe qui ira à Tokyo.

Propos recueillis à Brooklyn