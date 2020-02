Kristaps Porzingis hausse le ton

Les Mavs sont revenus victorieux d’Indianapolis grâce à un grand Kristaps Porzingis. Auteur de 38 points (son record cette saison) et 12 rebonds en 36 minutes, l’intérieur letton s’est offert un joli cadeau, à quelques jours des deux ans de sa terrible blessure au genou (6 février 2018), mais aussi et surtout les un an de son transfert à Dallas (1er février 2019).

Cette nuit sur le parquet des Pacers, KP s’est comporté en leader en l’absence de Luka Doncic. En permettant d’abord aux Mavs de tenir le coup grâce à son adresse extérieure en première mi-temps, puis en scorant sept points au moment où Dallas a pris les devants au retour des vestiaires. Son « fadeaway » avec la planche et la faute de Malcolm Brogdon a ensuite scellé le sort de la rencontre à 30 secondes de la fin.

Le but ultime de Mark Cuban d’associer deux jeunes stars à fort potentiel prend progressivement forme. Et lorsque Doncic et Porzingis seront à leur meilleur niveau ensemble sur le parquet, Dallas causera des soucis à bien des équipes. Mais, pour l’heure, KP a encore trop tendance à s’effacer lorsque le meneur slovène est sur le parquet.

« C’est quelque chose que je veux réussir dans le futur, arriver à être efficace quand Luka joue aussi, » a glissé Kristaps Porzingis après la rencontre. « C’est quelque chose sur lequel je travaille. Je suis dans un bon rythme à présent et je veux que ça continue. Je trouve qu’on pratique plutôt un très bon basket. Le ballon circule bien et on joue de façon agressive ».

Domantas Sabonis : « Quand il est chaud… »

En l’absence de Luka Doncic, le style de jeu « plus libre » de Dallas, des mots de Rick Carlisle, a ainsi permis à l’ancien new-yorkais d’être au centre de l’attaque des Mavs et de profiter des « mismatches » pour sanctionner Indiana ou des espaces pour faire mouche de loin. Il a également poussé ses adversaires à la faute pour rendre un impeccable 12/12 aux lancers, un véritable casse-tête pour Domantas Sabonis.

« Quand il est chaud, c’est un joueur particulier, » a relevé le Lituanien. « C’est dur, parce que même si tu switches, il est plus grand que tout le monde et donc il peut shooter sur ta tête. Particulièrement ce soir, alors qu’il a aussi eu les coups de sifflet. Donc ça a rendu la tâche vraiment difficile ».

Kristaps Porzingis reste perfectionniste et sa relation avec Luka Doncic n’en est qu’à ses balbutiements. Sur sa défense aussi, KP aimerait franchir un cap alors que Domantas Sabonis a lui aussi été productif, terminant à une passe décisive du triple-double (26 points, 12 rebonds, 9 passes décisives).

« J’attache beaucoup d’importance à la défense et j’ai senti que Sabonis avait réussi de bons moves face à moi. Il a été loin dans la peinture et j’avais un demi-pas de retard sur beaucoup de ses tirs. Je suis déçu en ce sens, même si je suis content qu’on ait décroché la victoire » a conclu le Letton.