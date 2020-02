Rising Stars Challenge : Collin Sexton encore oublié

Tandis que la NBA utilisait une ficelle, bien visible, pour intégrer Zion Williamson au Rising Stars Challenge, elle a surtout oublié Collin Sexton. L’arrière des Cavaliers tourne cette saison à 19.6 points de moyenne et seules les stars que sont Trae Young et Luka Doncic marquent plus que lui dans cette cuvée 2018. Son absence semble donc assez illogique.



Surtout, elle vient s’ajouter à l’oubli de la saison passée, déjà très contestable. Voici donc un joueur qui compile 17.8 points de moyenne en carrière et qui n’aura jamais participé au Rising Stars Challenge…

« J’étais secoué », explique le principal intéressé sur Cleveland.com, quand il a appris la nouvelle de sa non-sélection. « Je sais que je mérite d’y être. J’ai bossé chaque jour. Mais je prends ça avec distance, je dois continuer de travailler. Je ne peux pas m’énerver, c’est comme ça. C’est la deuxième année de suite, donc je dois encaisser. La saison passée, je savais que j’étais sur la corde raide, mais cette année, je devais en faire partie. On a toujours douté de moi, donc je vais utiliser ça comme un moteur pour me motiver. »



Forcément, John Beilein regrettait de ne pas voir son joueur être salué pour son niveau de jeu. « Ses statistiques sont tellement bonnes », rappelle le coach des Cavaliers. « Je suis très surpris car les seuls joueurs de sa Draft qui marquent plus que lui sont titulaires pour le All-Star Game. C’est assez étrange, mais ça va le motiver encore davantage. »

La franchise championne en 2016 peut également se lamenter de l’absence de Darius Garland à Chicago dans quelques jours. Certes, le meneur a parfois été en difficulté cette année mais il est seulement un des trois rookies à compiler au moins 10 points et 3 passes de moyenne avec Ja Morant et Kendrick Nunn.