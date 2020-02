Titulaire en NBA pour la première fois, Ryan Broekhoff a cru à une blague

Avec l’absence de Luka Doncic et le cinq miniature proposé par les Rockets, Rick Carlisle a dû s’adapter vendredi soir, et l’entraîneur a donné les clés du jeu à J.J. Barea, qui avait prouvé lors de la rencontre précédente (15 points et 7 passes en 22 minutes) qu’il était toujours prêt à dépanner malgré les séries de matchs sans jouer.

Il a par contre complètement innové en lançant Ryan Broekhoff, sophomore de 29 ans, qui n’avait jamais été titulaire en NBA auparavant. « Il avait besoin d’être sur le parquet. C’est trompeur mais c’est un défenseur physique, et il met des tirs » justifie le coach, cité par le Dallas Morning News.

Quelle ne fut pas la surprise du principal intéressé ! Alors qu’il était en train de jouer avec des partenaires avant la réunion du jour, il était à mille lieux de se douter qu’il allait vivre ce baptême du feu. « Après avoir fini le jeu, Maxi (Kleber) est venu me voir pour me dire ‘tu es titulaire ce soir’. Je lui ai dit ‘oui, oui, oui, très drôle’. Et il m’a dit, ‘non, regarde’. » Son coéquipier ne blaguait pas.

Rarement aussi nerveux

« J’étais nerveux » avoue-t-il. « Je ne l’avais pas été depuis longtemps, sans doute depuis mon premier match en NBA l’an passé à Phoenix. Il y avait cette tension nerveuse toute la journée. » Celle-ci a finalement été évacuée sur le parquet avec un prestation honnête pour quelqu’un qui n’avait joué que 11 matchs cette saison, et dont ce n’était que le deuxième depuis le retour d’une blessure pas anodine : une fracture du péroné. En 20 minutes, il a compilé 9 points à 3/8 aux tirs (3/7 de loin) et 5 rebonds.

« Tu ne sais jamais quand va arriver ce genre de choses, donc j’ai essayé d’aller de l’avant pour aider l’équipe. » Ça n’a pas suffi, avec à l’arrivée une défaite des Mavs, mais il aura cette pression en moins s’il devait de nouveau être titulaire ce soir contre Atlanta. « On voit ça match après match, on prendra une décision quand on aura mieux étudié les Hawks » expliquait hier soir Rick Carlisle. Verdict dans quelques heures.