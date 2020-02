Sans Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Dallas ratent le hold-up à Houston

Pas de Luka Doncic, de nouveau touché à la cheville, côté Dallas, et pas de Clint Capela côté Houston. Ça joue donc très petit côté Rockets, avec un Kristaps Porzingis qui dépasse son défenseur d’une tête à chaque fois.

Des deux côtés, on joue donc très au large, et les défenses sont tellement étirées que les couloirs de pénétration s’ouvrent. Côté Houston, c’est Russell Westbrook qui en profite en imposant sa puissance, alors que JJ Barea, tout en filouterie, lui répond. Ryan Broekhoff apporte des 3-points précieux dans le corner pour rester au contact.

L’ancien du Thunder continue d’agresser les défenseurs des Mavericks, et quand il ne peut pas accéder au cercle, il profite de l’aide pour ressortir sur ses shooteurs. C’est systématique et ça fonctionne, avec un Ben McLemore adroit. James Harden semble avoir retrouvé des sensations au niveau de son stepback et Houston prend donc dix points d’avance (57-47), sauf que le « very small ball » de Mike D’Antoni profite à Kristaps Porzingis.

Le Letton peut shooter au-dessus de tout le monde et, à la mi-temps, il n’y a que cinq points d’écart (65-60).

James Harden retrouve la mire

Sans Luka Doncic, les Mavericks ont quand même du mal à faire tourner leur attaque, alors que Russell Westbrook pilonne leur raquette. Dallas cède et prend jusqu’à 18 points de retard (101-83) en fin de troisième quart-temps.

Pour tenter de changer la dynamique, Rick Carlisle lance Willie Cauley-Stein afin de mettre enfin un peu de taille sous le cercle. Et ça fonctionne ! L’ancien pivot des Kings et des Warriors perturbe les Rockets, et les Mavericks en profitent pour passer un 9-0, grâce à Seth Curry, qui les relance. Le frère de Stephen ne ralentit pas et il n’y a plus qu’une ou deux possessions d’écart entre les deux équipes. Tout est à refaire pour Houston…

C’est ensuite Kristaps Porzingis qui prend le relais, inscrivant neuf points consécutifs pour tenter de réussir le hold-up. Sauf que les Rockets ne lâchent pas. Russell Westbrook trouve ses partenaires, PJ Tucker et Austin Rivers rentrent des 3-points précieux et surtout James Harden a retrouvé la mire, pour finalement repousser Dallas.

Pour les Mavericks, c’est la quatrième défaite sur les six derniers matchs, et avec un Luka Doncic à l’infirmerie, l’équipe pourrait vite tomber à la 7e de l’Ouest avec la remontée actuelle d’Oklahoma City.