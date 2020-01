Sacramento : Marvin Bagley III reste à l’infirmerie pour trois semaines de plus

Les difficultés continuent pour Marvin Bagley III. Après n’avoir joué que 13 des 43 premiers matchs, l’intérieur des Kings était retourné à l’infirmerie le 20 janvier, son pied gauche le faisant de nouveau souffrir.

Dans la foulée, Vlade Divac expliquait qu’il n’y avait rien de sérieux. « C’est une blessure mineure », expliquait le GM. « Il est jeune et il apprend à jouer avec la douleur qu’il a. C’est difficile de sauter et de courir quand ça vous gêne et c’est son jeu… Quand j’avais 30 ans et que je terminais ma carrière, je pouvais jouer sur une jambe ».

Sauf que c’est en fait sérieux. Après avoir vu un spécialiste, Marvin Bagley III a ainsi eu la confirmation qu’il avait aggravé son entorse du pied gauche, et il va donc rester (au moins) trois semaines à l’infirmerie. Avant d’être réévalué par le staff médical de Sacramento pour savoir s’il peut retrouver les terrains sans risque.

Cela signifie qu’on le reverra, au mieux, qu’après la pause du All-Star Break.